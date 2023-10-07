Сельчане в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода

07 октября 2023, 13:56

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Прорыв на водопроводе в селе Верхний Акбаш устранен после жалоб жителей на слабый напор воды и подтопление улицы, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в Тырныаузе после жалоб горожан на проблему с водоснабжением устранен прорыв на водопроводе и заменены ветхие трубы.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Верхний Акбаш пожаловались в соцсетях на слабый напор воды и подтопление улицы Ногмова, после чего сотрудники Центра управления регионом переадресовали обращения в администрацию Терского района, сообщил сегодня ЦУР Кабардино-Балкарии.

Специалисты выяснили, что на магистральном водопроводе по этой улице произошел прорыв, что привело "к значительным потерям воды".

"Проведены аварийно-восстановительные работы, водоснабжение восстановлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения жителей, ЦУР не уточнил.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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