Бакир Амрахов. Фото: пресс-секретарь мэра Кизляра Селминаз Салихова https://vk.com/wall629874961_2303

22 октября 2023, 05:52

Прапорщик из Дагестана погиб на Украине

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Прапорщик Бакир Амрахов погиб в зоне военной операции, сообщили власти Кизляра. С начале спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 650 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября стало известно о гибели на Украине Руслана Удаева из Махачкалы. Он стал, как минимум, 649-м жителем Дагестана, чья гибель во время проведения военной операции была подтверждена официально.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник, уроженец села Лучек Рутульского района, прапорщик Бакир Амрахов, сообщила 13 октября на своем сайте мэрия Кизляра.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 650 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Дагестана", "Житель Бабаюртовского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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