21 октября 2023, 06:12

Контрактник из Махачкалы погиб на Украине

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Военнослужащий-контрактник Руслан Удаев погиб в зоне военной операции, сообщили власти Махачкалы. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 649 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 октября власти и силовики подтвердили гибель во время военной операции на Украине как минимум 648 жителей Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Руслан Удаев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 20 октября в своем телеграм-канале заместитель мэра Махачкалы Шамиль Меджидов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 649 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Дагестана", "Житель Бабаюртовского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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