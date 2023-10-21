Контрактник из Махачкалы погиб на Украине

21 октября 2023, 06:12

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Военнослужащий-контрактник Руслан Удаев погиб в зоне военной операции, сообщили власти Махачкалы. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 649 жителей Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 октября власти и силовики подтвердили гибель во время военной операции на Украине как минимум 648 жителей Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев". В публикации описаны истории погибших бойцов и их семей из других регионов.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий-контрактник Руслан Удаев, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 20 октября в своем телеграм-канале заместитель мэра Махачкалы Шамиль Меджидов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 649 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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