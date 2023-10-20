20 октября 2023, 11:09

Трое военных из Дагестана погибли на Украине

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В военной операции на Украине погибли Каинбег Каинбеков, Магомед Гасанов и Рафик Керимов, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 648 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Госейн Маликов погиб на Украине, сообщила 17 октября администрация Махачкалы. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 645 бойцов из Дагестана.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

О гибели двух военнослужащих сообщила 19 октября администрация Магарамкентского района в своем телеграм-канале. "При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий, уроженец с.Магарамкент Магарамкентского района Республики Дагестан Каинбеков Каинбег Рамалданович, 29.05.1983 г.р., женат, двое детей", - говорится в одной из публикаций муниципалитета.

Еще один погибший в военной операции - уроженец села Новый аул, старший лейтенант Гасанов Магомед Новрузович, 23.02.2000 года рождения, сообщили районные власти.

Администрация Дербентского района в тот же день отчиталась о вручении ордена Мужества родственникам старшего сержанта Рафика Керимова из села Хазар, также погибшего в военной операции на Украине.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 648 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине", "Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине", "Танкист из Астрахани убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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