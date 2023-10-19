19 октября 2023, 08:27

Житель Ростовской области убит в ходе СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арутюн Умбреян из Константиновского района погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 307 жителей Ростовской области.

Как информировал "Кавказский узел", на 17 октября силовики и власти подтвердили гибель во время военной операции на Украине как минимум 306 жителей Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель хутора Нижнежуравский в Константиновском районе Арутюн Умбреян. В местной школе в его честь установлена памятная доска, сообщила 13 октября администрация Нижнежуравского сельского дома культуры на его странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 307 жителей Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине", "Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине","Танкист из Астрахани убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

19 октября 2023, 07:31

  • "Тольяттиазот" не смог убедить экоактивистов в безопасности проекта перевалки аммиака в Тамани

    Общественные слушания по проекту "Тольяттиазота", который пытается наладить транспортировку аммиака через Тамань, прошли в онлайн формате. Слушания проводили необъективно, всем желающим не дали высказаться, противникам строительства отключали микрофон. При этом материалы к слушаниям в электронном виде не представили, с ними можно было ознакомиться только при личном визите в райадминистрацию, отметил эколог Дмитрий Шевенко. По итогам слушаний активисты решили обратиться в суд с требованием запретить его перевалку в этом месте, рассказала лидер движения "Чистая Тамань" Екатерина Чеботарева.

19 октября 2023, 06:32

19 октября 2023, 05:37

  • 2 Французские медиа раскрыли новые детали дела Могушкова после его ареста

    Мохамад Могушков, которому предъявлены обвинения, помещен под арест и отказывается разговаривать со следователями, вместе с ним арестованы его младший брат и кузен. Отец Могушкова был депортирован из Франции за причастность к делу о терроризме и теперь живет в Грузии, сообщили французские СМИ. Они также уточнили, что семья приехала во Францию из Ингушетии, а не из Чечни.

19 октября 2023, 04:36

19 октября 2023, 03:37

  • Активисты сообщили о загрязнении озера Ак-Гель

    Движение "ГородНаш" обнаружило сильное загрязнение озера Ак-Гель с массовой гибелью рыбы. По словам махачкалинцев. Юрист Арсен Магомедов призвал горожан направить жалобы во все инстанции, обязанные расследовать экологический ущерб водоемам.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи