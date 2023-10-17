17 октября 2023, 18:46

Двое военных из Ростовской области погибли на Украине

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Сергей Солодовников и Виталий Скорченко погибли на Украине, сообщили власти. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 306 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что 7 октября стало известно, что Андрей Удодов, Евгений Хижняк и Евгений Рябошлык. Власти подтвердили гибель на Украине как минимум 304 военных из Ростовской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Рядовой Сергей Солодовников погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Аксайского района в своем Telegram-канале.

Администрация Миллеровского района отчиталась об открытии мемориальной доски Виталию Скорченко. В сообщении в Telegram-канале администрации от 12 октября утверждается, что он отправился на службу добровольцем. Ему было 39 лет, погиб 23 июня 2022 года, следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 306 бойцов из Ростовской области. Всего власти и силовики на 18.40 мск 17 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2715 силовиков с юга России, в том числе 1354 – в СКФО и 1361 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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