07 октября 2023, 23:51

Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области

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Андрей Удодов, Евгений Хижняк и Евгений Рябошлык погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 304 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Кудряшов и Олег Твердохлебов погибли на Украине. Число погибших в военной операции на Украине жителей Ростовской области, гибель которых подтвердили власти, достигло 301

Военнослужащий Андрей Удодов погиб в военной операции, сообщила администрация Ремонтненского района. после службы в армии устроился на работу в ОВД. В 2023 году был мобилизован, ему было 26 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 октября.

Контрактник Евгений Рябошлык погиб 27 августа 2022 года. После окончания школы получил специальность в среднем профессиональном училище, отслужил срочную службу. Далее по контракту поступил на службу в воздушно-десантные войска, сообщила администрация Зерноградского района 4 октября в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии именной парты в школе, где погибший учился.

О гибели военной операции Евгения Хижняка стало известно из отчета администрации Азовского района об открытии мемориальной доски. Утверждается, что он вступил в ЧВК "Вагнер" в мае 2022 года, погиб 8 сентября того же года. Ему было 35 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 4 октября. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 304 бойцов из Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.50 мск 7 октября сообщили о гибели на Украине как минимум 2643 силовиков с юга России, в том числе 1326 – в СКФО и 1317 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Волгоградской области погиб в военной операции", "Власти подтвердили гибель в ходе спецоперации офицера из Урюпинска", "Власти сообщили о гибели двух участников СВО из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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