Двое военных из Ростовской области убиты на Украине

30 сентября 2023, 20:00

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В военной операции на Украине погибли Андрей Кудряшов и Олег Твердохлебов, сообщила администрация Миллеровского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 301 бойца из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Голояд погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Зерноградского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 299 бойцов из Ростовской области.

В Миллерово состоялся митинг, посвященный открытию памятных досок погибшим в военной операции на Украине, сообщила 27 сентября администрация Миллеровского района.

"Открыты памятные доски: младшему сержанту Андрею Владимировичу Кудряшову, награжденному орденом Мужества (посмертно); гвардии капитану Александру Игоревичу Кулакову, награжденному орденом Мужества (посмертно); рядовому Олегу Васильевичу Твердохлебову, награжденному орденом Мужества (посмертно)", - говорится в публикации на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

Александр Кулаков был командиром роты отдельной бригады спецназа ГРУ, Андрей Кудряшов служил в должности старшего водителя войсковой части, военнослужащий Олег Твердохлебов был гранатометчиком, сообщило 28 сентября издание "Панорама".

О гибели капитана Александра Кулакова стало известно в декабре 2022 года. Орден Мужества его родственникам был вручен в администрации Ворошиловского района областного центра, местные СМИ назвали Кулакова военнослужащим из Ростова-на-Дону. "Кавказский узел" не может проверить, идет ли речь в публикации администрации Миллеровского района о другом капитане с такими же именем и фамилией.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции еще как минимум двух бойцов из Ростовской области, а общее подтвержденное число погибших из Ростовской области достигло по меньшей мере 301.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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