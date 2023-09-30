Власти признали гибель на Украине более 2600 бойцов с юга России

30 сентября 2023, 17:12

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Официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 2602 бойцов из регионов юга России, в том числе 1307 из СКФО и 1295 из ЮФО. Дагестан остается лидером среди регионов юга России по числу погибших в военной операции.

Как писал "Кавказский узел", к 24 сентября представители властей и силовых ведомств официально подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 2550 бойцов из СКФО и ЮФО. Наибольшее число погибших бойцов (614) насчитывалось в Дагестане.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Власти и силовые ведомства признали гибель в военной операции на Украине не менее 2602 бойцов из регионов СКФО и ЮФО. Согласно официальным данным, к 30 сентября в военной операции погибли не менее 1307 бойцов из регионов Северного Кавказа.

Наибольшее число погибших из СКФО, как и прежде, насчитывается в Дагестане: 622 человека. Кроме того, подтверждена гибель 212 бойцов из Северной Осетии, 170 – из Ставропольского края, 133 – из Чечни 1 , 107 – из Кабардино-Балкарии 2 , 40 – из Ингушетии и 23 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1295 бойцов из регионов ЮФО погибли в военной операции. В том числе подтверждена гибель 510 бойцов из Волгоградской области, 298 – из Ростовской области, 201 – из Астраханской области, 219 – из Краснодарского края, 34 – из Адыгеи и 33 – из Калмыкии.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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