Военный из Ростовской области убит на Украине

29 сентября 2023, 15:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Голояд погиб на Украине, сообщила администрация Зерноградского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 299 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Землин, Максим Алексенцев, Александр Фомин, Руслан Штельмух, Владислав Прокопович и Анатолий Устинов погибли на Украине. Общее число погибших жителей Ростовской области, о которых сообщали власти, достигло 298.

Житель Зернограда Алексей Голояд погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Зерноградского района 28 сентября в с своем Telegram-канале.

Голояд отправился в зону военных действий добровольно в феврале этого года. Погиб 22 марта. У него осталась жена и двое детей, говорится в публикации от 26 сентября в районного издания "Донской маяк".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 299 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 15.30 мск 29 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2599 бойцов с юга России, в том числе 1303 – в СКФО и 1296 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.