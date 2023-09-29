29 сентября 2023, 15:38

Военный из Ростовской области убит на Украине

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Алексей Голояд погиб на Украине, сообщила администрация Зерноградского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 299 военных из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Дмитрий Землин, Максим Алексенцев, Александр Фомин, Руслан Штельмух, Владислав Прокопович и Анатолий Устинов погибли на Украине. Общее число погибших жителей Ростовской области, о которых сообщали власти, достигло 298.

Житель Зернограда Алексей Голояд погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация Зерноградского района 28 сентября в с своем Telegram-канале.

Голояд отправился в зону военных действий добровольно в феврале этого года. Погиб 22 марта.  У него осталась жена и двое детей, говорится в публикации от 26 сентября в районного издания "Донской маяк".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 299 военных из Ростовской области. Всего власти и силовики на 15.30 мск 29 сентября сообщили о гибели на Украине как минимум 2599 бойцов с юга России, в том числе 1303 – в СКФО и 1296 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"22 военных из Азова погибли на Украине", "Стало известно о гибели на Украине военного из Ростова-на-Дону", "Задержан главный подозреваемый в нападении на "вагнеровца" в Батайске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 сентября 2023, 16:33

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