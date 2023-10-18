Армянские аналитики указали на предпосылки досрочного вывода миротворцев из Карабаха

18 октября 2023, 10:00

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Пребывание российских миротворцев в зоне бывшего карабахского конфликта потеряло актуальность, как и соглашение об их размещении, поэтому вероятен досрочный вывод их из региона, указали армянские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", российские миротворцы сворачивают наблюдательные посты в Карабахе за ненадобностью, а об охране изъятого в Карабахе оружия заявляют, чтобы оправдать важность своей миссии, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские военные эксперты. У миротворцев практически не осталось задач в Карабахе, при этом преждевременное прекращение их миссии не станет имиджевой потерей для Москвы, считают российские военные эксперты.

9 октября Минобороны России сообщило, что на фоне закрытия наблюдательных постов миротворцев выставлены 25 сторожевых постов для охраны изъятого в Карабахе оружия, в том числе 14 постов - совместно с азербайджанскими военными. В тот же день официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что деятельность миротворцев будет адаптирована на фоне массового исхода карабахцев из региона. Дальнейшие действия миротворческого контингента в Карабахе будут обсуждаться с Баку, заявил 11 октября пресс-секретарь Путина.

У российских миротворцев в Карабахе не осталось никаких задач, уверен армянский военный эксперт Мгер Акобян. "Очень странно, что российские миротворцы все еще говорят о каких-то задачах в Карабахе. Их главной задачей было обеспечение мирной жизни армянского населения Нагорного Карабаха, но они эту миссию позорным образом провалили. Сегодня, как все знают, армяне были вынуждены покинуть свои дома, поскольку их жизни угрожала смертельная опасность в виде азербайджанской армии. Миротворцы должны были защищать их именно от этой опасности. Поэтому я уверен, что сейчас у миротворцев нет никаких задач в Карабахе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

19-20 сентября Азербайджан провел военную операцию в Карабахе и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Миротворцам придется покинуть регион раньше 2025 года, хотя их присутствие там до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением от 9 ноября 2020 года, предположил аналитик. "Россия, конечно, хотела бы сохранить миротворцев в Карабахе, а если не получится из-за позиции Турции и Азербайджана, то разместить их на территории Армении. Но Армения против такого развития. Зачем Еревану миротворцы, которые не выполняют свои функции? Более того, если бы кто-то составлял учебник по истории миротворческих сил, то Россия своими миротворцами заняла бы лидирующие позиции по неэффективности и позору. При всем при этом Москва не планирует уступать Закавказье другим центрам силы, но все зависит от [военной операции России] на Украине и ее исхода. Судя по всему, России придется уступить лидерство в этом регионе, поскольку сейчас она сталкивается с проблемами, которые кажутся нерешаемыми для нее", - сказал Акобян.

Он уверен, что от Армении в меньшей степени зависит вопрос, для чего и на какой срок останутся миротворцы в Карабахе из-за политики армянских властей. "Позиция властей неоднократно менялась. Они то с Западом заигрывали, то вспоминали про обязательства России перед Арменией. Вели непоследовательную политику во всем внешним вопросам, и как результат, остались вне игры по многим аспектам. Вот так и в случае с миротворцами. Сейчас Армения ничего не решает из-за слабых позиций", - пояснил военный эксперт.

10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в регионе зависит не от Армении. 17 октября, выступая в Европарламенте, он отметил бездействие миротворцев при исходе населения из Нагорного Карабаха.

По его словам, власти Армении хотели бы сокращения российского военного контингента в стране. "Я не знаю, есть ли конкретные планы у властей Армении сокращать военное присутствие РФ в стране, но мне кажется, что такое желание точно есть. Им бы хотелось уменьшить влияние Кремля в Армении. Но удастся ли это сделать и возможна ли такая политика, сейчас сложно прогнозировать", - подчеркнул он.

Задачей российских миротворцев была не защита армян, а продвижение интересов России, уверена эксперт по военно-политическим вопросам Армине Маргарян. "Основной задачей российских миротворцев в Карабахе изначально было продвижение национальных интересов Российской Федерации в Арцахе [Нагорном Карабахе] в частности и в Закавказье в целом. Они продолжают выполнять эту свою задачу в условиях, когда там нет армян. Российские миротворцы, полагаю, будут находиться там столько времени, сколько это потребуют интересы Москвы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

По мнению Маргарян, цель России - пролонгация размещения российского миротворческого контингента в Карабахе. "России бы хотелось сохранить свой миротворческий контингент в Карабахе или в Армении. Но все зависит от происходящих на Украине событий. В частности от исхода [военной операции на Украине]. Также это будет зависеть от взаимоотношений России и Запада и от того, как будут изменены сферы влияния в нашем регионе. Но сама Россия не собирается покидать наш регион, это сфера ее интересов. Позиции России могут быть ослаблены в некотором смысле, но Москва ни в коем случае не откажется от региона, где она традиционно занимала лидирующие позиции", - сказала она.

Ни один пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года уже не действует, поэтому Армения не участвует в переговорах о дальнейшей судьбе российских миротворцев, подчеркнула Армине Маргарян. "Этот документ потерял свою актуальность. Более того, этнические чистки армян Карабаха стали реальностью, а миротворцы были размещены для обеспечения безопасности армян. Эта функция провалена. На земле ситуация изменилась таким образом, что Армения, будучи одной из сторон трехстороннего заявления, не имеет никаких полномочий по определению будущего миротворцев", - пояснила эксперт.

По ее словам, сокращение военного присутствия России в Армении возможно. "Армения и Россия продолжают оставаться стратегическими союзниками. То, что эти отношения находятся в кризисе, это факт. И то, что эти отношения должны быть пересмотрены, тоже является фактом. Будет ли сокращена военная база России в Армении или, наоборот, увеличена - этот вопрос должен решаться в рамках пересмотра этих отношений. Мне кажется, в текущей ситуации и судя по тому, как развиваются события, есть вероятность, что военное присутствие России в Армении будет сокращено", - подчеркнула она.

Военный аналитик Карен Ованнисян также уверен, что на данный момент пребывание российских миротворцев в Карабахе бессмысленно. "Честно говоря, я не понимаю, что они сейчас делают там. Их миссией была защита мирного населения Арцаха от применения силы или угроз применения силы. Но, как оказалось, они со своей миссией не справились. Как результат, сейчас там нет армян и нет вооруженных групп. У многих возникает вопрос, что сейчас там делают миротворцы. Защищают азербайджанцев?" - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ованнисян.

По его словам, присутствие российских миротворцев в Карабахе является следствием политического желания России. "Сейчас они решают чисто политические задачи. Мне кажется, есть определенные политические договоренности о миротворцах между Баку и Москвой. Но рано или поздно им придется покинуть Карабах. При этом у России были все предпосылки, чтобы миротворцы остались в регионе и после 2025 года. Но сейчас Москва не может ничего делать даже для того, чтобы миротворцы остались хотя бы до 2025 года. Закрывающиеся друг за другом наблюдательные пункты миротворцев показывают, что Баку против присутствия миротворцев. Я не исключаю, что миротворцы покинут Арцах до конца этого года", - спрогнозировал Ованнисян.

Эксперт при этом уверен, что Москва сохранит свое военное присутствие в Армении. "«В целом 102-я российская военная база в Гюмри имеет политический смысл, а не военный, как ни странно. Цель России - показать другим региональным и внерегиональным игрокам, что этот регион все еще сфера ее интересов, и она готова защищать свои интересы. Что касается желания или планов армянских властей по сокращению численности российских военных в стране, то скажу следующее: в армяно-российских отношениях есть проблемы, связанные с обязательствами Москвы. Эти проблемы можно решать путем диалога, но то, что до сих пор происходило между странами, не внушает оптимизма. Возможно, отношения еще больше ухудшаться. Но я не думаю, что в настоящее время есть предпосылки, чтобы армянские власти попросили или потребовали у Москвы сократить свое военное присутствие в стране", - сказал он.

Напомним, 4 сентября Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. В результате теперь они вынуждены заниматься диверсификацией безопасности, отметил он. 24 сентября Никол Пашинян заявил, что нападение Азербайджана на Нагорный Карабах "вызывает серьезные вопросы о целях и мотивах" миротворческого контингента России в Карабахе. Правительство Никола Пашиняна ведет системную прозападную политику вопреки договоренностям с Москвой, заявил в ответ МИД России.

О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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