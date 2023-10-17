Военные эксперты поспорили о будущем миротворцев в Карабахе

17 октября 2023, 23:34

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У российских миротворцев практически не осталось задач в Карабахе, однако преждевременное прекращение миссии не станет имиджевой потерей для Москвы, считают военные эксперты Александр Храмчихин и Василий Дандыкин. Азербайджан может быть заинтересован в сохранении миротворцев до ноября 2025 года, полагает научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября заявил, что присутствие российских миротворцев в регионе зависит не от Армении, а после окончания пребывания на территории Карабаха они должны будут вернуться в Россию. Сегодня, выступая в Европарламенте, он отметил бездействие миротворцев при исходе населения из Нагорного Карабаха.

С 19 сентября 2023 года свернуты восемь наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Для обеспечения безопасности движения по дорожным направлениям выставлено 13 постов, в том числе восемь - совместно с азербайджанской стороной, сообщило сегодня Минобороны России в ежедневном отчете о деятельности миротворцев. 9 октября Минобороны России сообщило, что на фоне закрытия наблюдательных постов миротворцев выставлены 25 сторожевых постов для охраны изъятого в Карабахе оружия, в том числе 14 постов - совместно с азербайджанскими военными.

Присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе ни для каких целей и никому не нужно, полагает военный эксперт Александр Храмчихин. "Их роль абсолютно закончилась, потому что Армения сама всё сдала. Она сама отказалась от Карабаха. И раньше также было бы странно, если бы Россия или, скажем, Франция были большей Арменией, чем сама Армения", - сказал он.

Он полагает, что в связи с позицией Армении у России не может быть имиджевых потерь. "Армения сделала свой выбор. И никакого смысла для России нет даже до 2025 года оставлять контингент, а уж продлить - это вообще сюрреализм", - считает Храмчихин.

Ереван и Баку договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил Пашинян на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая. 5 октября в Гранаде он подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха.

После ликвидации Нагорного Карабаха присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе потеряло смысл, согласился военный эксперт Василий Дандыкин.

"Президент России Владимир Путин сказал, что российский миротворческий контингент фактически на территории Азербайджана. После того как лидер Армении Пашинян признал весь Азербайджан в границах советской республики, и так как с 1 января прекращает существование Нагорный Карабах, то российские миротворцы оказались в своеобразной ситуации. И здесь не до имиджевых потерь. Пока они выполняли функции по эвакуации жителей", - пояснил он.

Он затруднился сказать, сможет ли остаться РМК до конца 2025 года. "Дальнейшая судьба РМК будет решаться по договоренности президента России с президентом Азербайджана", - сказал Дандыкин.

До ноября 2025 года база миротворцев, скорее всего, сохранится, отметил научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев. "Коль скоро нахождение миротворцев зафиксировано в соглашении до ноября 2025 года, то они останутся. Численность будет уменьшена с 1960 человек как минимум наполовину с учетом, что площадь, которую миротворцы контролировали, также сильно сокращена", - сказал он.

Но вместе с тем, есть вопрос с сохранением и утилизацией около 66 миллионов единиц вооружений и боеприпасов, оставленных военными формированиями НКР, отметил он. "Их требуется рассредоточить по местам хранения в Азербайджане. Одномоментно этого не сделать. Постепенно миротворцы перейдут от охраны дорог и населенных пунктов к охране складов с оружием. В ограниченном виде также сохраняется необходимость выполнения полицейских функций для небольшой остающейся части армянского населения. Не исключено также, что если не будет эксцессов с новой властью и возвращающимися в Карабах азербайджанцами, ещё какое-то количество армян вернётся в Карабах. Тем более что нет санкций против объектов недвижимости армян Карабаха - на дома, квартиры, участки, если они имели эти права до 1991 года", - рассказал Караваев.

По его мнению, с точки зрения Азербайджана могут иметь смысл переговоры о смене статуса контингента с военного миротворческого на мониторинговую группу с приданием ей определенных полицейских функций. "Это можно сделать по окончании срока пребывания РМК. Создание мониторинговой группы могло бы быть результатом переговоров, который привел бы к продлению российского присутствия в регионе с перераспределением функций с военных на полицейские", - сказал Караваев.

По его словам, России выгодно сохранить своё присутствие, но и Азербайджану при смене статуса российского миротворческого контингента это может быть интересно.

"Сохранится официальная линия коммуникации с Россией. Официальный Баку не ставил за последние два года под сомнение присутствие России в регионе. Это контрастирует, конечно, с заявлениями многих азербайджанских СМИ, которые часто пишут о необходимости свёртывания миссии. А присутствие России будет окном для демонстрации толерантности в отношениях с армянским населением Карабаха, если оно станет возвращаться", - резюмировал Караваев.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" бакинские военные эксперты разошлись в оценках деятельности миротворцев. Российские миротворцы, за ненадобностью сворачивая сторожевые посты, ведут наблюдение за возможным появлением оставшихся вооруженных групп, указал военный эксперт Азад Исазаде. Количество постов сократилось, так как в новой ситуации часть из них утратила необходимость, подчеркнул полковник в отставке Шаир Рамалданов. Миротворцы охраняют изъятое в Карабахе оружие, чтобы оправдать важность своей миссии, считает бывший глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Узеир Джафаров.



19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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