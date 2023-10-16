Оставлен в силе приговор военному из Адыгеи за отказ ехать на Украину

16 октября 2023, 13:34

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Апелляционная инстанция оставила в силе приговор контрактнику из Адыгеи Андрею Караченцеву, осужденному на 2,5 года колонии-поселения за отказ участвовать в военной операции на Украине. Защита заявила, что обжалует решение суда.

Как писал "Кавказский узел", 18 июля военный суд в Майкопе приговорил к 2,5 года колонии-поселения сержанта-контрактника Андрея К., который отказался участвовать в военных действиях. Подсудимый частично признал вину, пояснив, что не выполнил приказ из-за обострения болезней.

Сержант был признан виновным в неисполнении приказа в период мобилизации (часть 2.1 статьи 332 УК РФ, предусматривает от двух до трех лет лишения свободы). Наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий", составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года, после объявления частичной мобилизации. По этой статье, в частности, суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор контрактнику из Адыгеи, который отказался участвовать в военной операции на Украине из-за состояния здоровья, сообщил изданию "Коммерсант-Кубань" защитник военнослужащего Максим Гребенюк.

В марте 2023 года во время построения личного состава части военнослужащий заявил об отказе выполнить приказ об отправке в зону военной операции, сославшись на обострение заболевания. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ.

Майкопский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 2,5 года колонии-поселения. Защита обжаловала приговор, а после решения апелляционной инстанции, по словам Гребенюка, намерена обратиться в кассационную инстанцию, пишет сегодня издание. Имя подсудимого в публикации не названо.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Подсудимый – сержант Андрей Караченцев, который с 2018 года служил в Адыгее по контракту в артиллерийском взводе, информирует сегодня 93.ru. Именно его 18 июля Майкопский гарнизонный военный суд признал виновным и приговорил к 2,5 года колонии-поселения. 13 октября жалоба на приговор Караченцеву рассматривалась в Южном окружном военном суде, сообщает издание.

В карточке дела Караченцева на сайте Южного окружного военного суда, по состоянию на 13.10 мск, не опубликован текст апелляционного определения.

Напомним, после объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

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