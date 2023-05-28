Контрактник осужден в Волгограде за отказ от участия в боевых действиях

28 мая 2023, 16:35

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Военный суд в Волгограде приговорил контрактника Вячеслава Пикалова к двум годам колонии-поселения, признав его виновным в неисполнении приказа отправиться в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", наказание за неисполнение приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий" составляет от двух до 10 лет лишения свободы. Соответствующие части 2.1 и 2.2 статьи 332 УК РФ были введены 24 сентября 2022 года.

Волгоградский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Вячеслава Пикалова виновным в неисполнении приказа из-за его отказа участвовать в военной операции на Украине и приговорил контрактника к двум годам колонии-поселения, сообщает "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Вячеслав Пикалов был обвинен по части 2.1 статьи 332 УК РФ. К карточке прикреплен текст приговора, согласно которому 5 октября 2022 года Пикалов "на построении личного состава" отказался исполнить приказ об отправке в служебную командировку.

"Пикалов виновным себя в неисполнении приказа признал в полном объеме и дал показания, по своему содержанию соответствующие изложенному выше. При этом пояснил, что причинами неисполнения приказа явились его опасение за свою жизнь и здоровье, плохое морально-психологическое состояние, слабый боевой дух и личная недисциплинированность", - говорится в тексте документа.

Судья посчитал, что отказ Пикалова исполнять приказ командира на плацу в присутствии мобилизованных "мог негативно повлиять на морально-психологическое состояние последних". "Суд приходит к выводу, что цели наказания и исправление подсудимого Пикалова могут быть достигнуты лишь при назначении ему наказания в виде реального лишения свободы", - говорится в приговоре.

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