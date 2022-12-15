Дело об отказе военного от боевых действий дошло до суда в Краснодаре

15 декабря 2022, 12:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Контрактник Вадим Бай обвиняется в том, что отказался участвовать в боевых действиях, его дело рассмотрит Краснодарский гарнизонный военный суд.

Дело поступило в суд 9 декабря, его рассмотрит судья Дмитрий Исаенко, заседание еще не назначено. Контрактник обвиняется в двух эпизодах неисполнения приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Данная часть ст. 332 УК России была введена 24 сентября. Контрактнику грозит от двух до трех лет лишения свободы, написали "Кавказ.Реалии"* 14 декабря.

О первом таком уголовном деле в октябре сообщил правозащитник Павел Чиков. "Следствием установлено, что обвиняемый, будучи контрактником, "не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях". Преступление небольшой тяжести, предполагает наказание от двух до трех лет лишения свободы", - написал он в своем Telegram-канале 27 октября, не уточнив регион и имя контрактника.

"Кавказский узел" ранее писал, что военный суд в Чечне отказался восстановить на службе контрактника Магомеда Элемханова, который был уволен после того, как не исполнил приказ об отправке "в командировку для выполнения служебно-боевых задач". По закону он имел право не участвовать в боевых действиях за пределами России, тогда как после присоединения к России новых территорий отказ ехать туда уже грозит уголовным преследованием, указали опрошенные "Кавказским узлом" юрист и правозащитники.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.