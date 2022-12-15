Уголовное дело, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

15 декабря 2022, 12:42

Дело об отказе военного от боевых действий дошло до суда в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Контрактник Вадим Бай обвиняется в том, что отказался участвовать в боевых действиях, его дело рассмотрит Краснодарский гарнизонный военный суд.

Дело поступило в суд 9 декабря, его рассмотрит судья Дмитрий Исаенко, заседание еще не назначено. Контрактник обвиняется в двух эпизодах неисполнения приказа, отданного "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий". Данная часть ст. 332 УК России была введена 24 сентября. Контрактнику грозит от двух до трех лет лишения свободы, написали "Кавказ.Реалии"* 14 декабря.

О первом таком уголовном деле в октябре сообщил правозащитник Павел Чиков. "Следствием установлено, что обвиняемый, будучи контрактником, "не исполнил отданный в установленном порядке приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях, тем самым, отказался от участия в боевых действиях". Преступление небольшой тяжести, предполагает наказание от двух до трех лет лишения свободы", - написал он в своем Telegram-канале 27 октября, не уточнив регион и имя контрактника.

"Кавказский узел" ранее писал, что военный суд в Чечне отказался восстановить на службе контрактника Магомеда Элемханова, который был уволен после того, как не исполнил приказ об отправке "в командировку для выполнения служебно-боевых задач". По закону он имел право не участвовать в боевых действиях за пределами России, тогда как после присоединения к России новых территорий отказ ехать туда уже грозит уголовным преследованием, указали опрошенные "Кавказским узлом" юрист и правозащитники.

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Примечание:

"Суд арестовал задержанного на границе с Грузией по делу о госизмене", "Ростовскому военному отказано в освобождении из-под стражи из-за родственников на Украине", "Кубанские адвокаты объяснили правовую логику продолжения мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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