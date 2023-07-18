18 июля 2023, 21:45

Контрактник из Адыгеи осужден за отказ ехать на Украину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военный суд в Майкопе приговорил к 2,5 года колонии-поселения контрактника, который отказался участвовать в военных действиях. Он частично признал вину, пояснив, что не выполнил приказ из-за обострения болезней.

Сержант Андрей К, который служил с 2018 года в Республике Адыгея по контракту в гаубичном взводе, в марте 2023 года на утреннем построении отказался выполнить приказ об убытии в зону боевых действий, отданный врио командира войсковой части.На сержанта возбудили уголовное дело по статье о неисполнении приказа (часть 2.1 статьи 332 УК РФ, которая была введена после объявления частичной мобилизации 24.09.2022 предусматривает от двух до трех лет лишения свободы за неисполнение приказа в военное время или отказ от участия в военных действиях период мобилизации), сообщил сегодня Telegram-канал "Военные адвокаты".

По мнению следствия, открыто отказавшись от участия в военных действиях, сержант сорвал исполнение приказа командования и подорвал его авторитет, что могло привести к массовому отказу военнослужащих от участия в военных действиях. Сержант признал вину частично, пояснив, что отказался отправляться в зону боевых действий в связи с обострением заболеваний, говорится в публикации.

Государственный обвинитель в прениях просил приговорить военнослужащего к наказанию в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения, Майкопский гарнизонный военный суд приговорил контрактника к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения, признав смягчающим обстоятельством наличие малолетнего ребенка, сообщил сегодня Telegram-канал "Астра".

Сайт Майкопского гарнизонного военного суда по данным на 21.20 мск недоступен. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля 2022 года сообщило, что 300 военнослужащих из Буйнакска в марте самовольно покинули Украину, в Дагестане их встретили как дезертиров. Часть из них расторгла контракты, другие снова отправились на Украину. 1 августа стало известно, что Рязанская военная прокуратура внесла представление руководству части, которое поставило в военный билет отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко отметку о неблагонадежности. Аналогичные штампы в документы получили и другие военные, в том числе из Дагестана. Руководство части ставит отметку о неблагонадежности в военные билеты солдат, отказавшихся принять участие в спецоперации на Украине, по указанию вышестоящего начальства, считает юрист Максим Гребенюк.

После объявления частичной мобилизации военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания срока ее действия, однако неизвестно, на какой период она объявлена, заявили в сентябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники.

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Примечание:

"Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Суд в Новочеркасске отказал контрактнику в увольнении с военной службы", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 июля 2023, 20:46

18 июля 2023, 19:48

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18 июля 2023, 18:12

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