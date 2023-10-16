Участники акции в Баку почтили память жертв террористических атак в Израиле

16 октября 2023, 12:09

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В Бакинской синагоге горских евреев прошла церемония поминовения жертв атак "Хамаса", участники которой выразили солидарность с жителями Израиля.

Как сообщал "Кавказский узел", боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала военную операцию "Железные мечи" против "Хамаса", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

К 13 октября семь уроженцев Азербайджана погибли в результате боевых действий в Израиле. Из Израиля эвакуированы 72 этнических азербайджанца, заявило посольство в Тель-Авиве. После этого новых данных по погибших уроженцах Азербайджана не было.

В Баку 15 октября состоялась церемония поминовения жертв атак "Хамаса" против Израиля. В мероприятии приняли участие представители еврейской общины Азербайджана и общественности страны. Они продемонстрировали солидарность с жителями Израиля и выразили им поддержку, сообщило посольство Израиля в Баку.

"В знак единства и солидарности сотни представителей еврейской общины и Азербайджанского народа 15 октября пришли в синагогу горских евреев в Баку, где выразили соболезнования и поддержку в связи с гибелью 1300 мирных жителей в результате террористических атак "Хамаса", – говорится сообщении посольства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции осудили преступления против человечности, сказано в сообщении. "В эти трудные моменты мы полны решимости подтвердить нашу совместную приверженность к солидарности и человечности", – заявил глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев.

"Хамас" избрал путь уничтожения еврейского государства, борьба может оказаться длительной и трудной, считает посол Израиля Джордж Дик.

В ходе церемонии ее участники прочитали молитвы в память о трагически погибших 1300 израильтян, зажгли свечи. "Это величественный момент является демонстрацией, что еврейская община и азербайджанский народ в самые темные дни стоят вместе с Израилем, доказательством их солидарности", – отметило посольство Израиля.

В церемонии приняли участие представители общины Бакинской синагоги европейских и грузинских евреев, рассказал один из членов общины. "Чтобы поддержать народ Израиля в эти трудные дни к нам синагогу пришли сотни человек представители различных национальностей – евреи, азербайджанцы, русские представители других народов", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, эскалация палестино-израильского конфликта не повлияла на работу синагог в Баку и Губинском районе, и они продолжают работать в обычном режиме. Вместе с тем, по данным полицейских, меры безопасности около синагог усилены после начала израильско-палестинского конфликта.

"Кавказский узел" также писал, что 8 октября рабочая группа Милли Меджлиса Азербайджана по межпарламентским связям с Израилем осудила атаку "Хамаса". МИД Азербайджана призвал к деэскалации в зоне израильско-палестинского конфликта и выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан Израиля и сектора Газа.

Официальный Баку занял нейтральную позицию в отношении эскалации в зоне израильско-палестинского конфликта, в обществе преобладают настроения в поддержку еврейского государства, но есть религиозные группы сторонников Палестины, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, подобная поддержка Израиля едва ли грозит ухудшению отношений с Ираном.

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