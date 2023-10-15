15 октября 2023, 18:55

Подача воды сельчанам в Кабардино-Балкарии восстановлена после жалоб

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Прорыв на водопроводе в селе Псычох Баксанского района устранен после жалоб сельчан на отсутствие воды, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что в селе Аргудан устранен прорыв на водопроводе после жалоб жителей на отсутствие воды, также заменены ветхие трубы.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

Жители села Псычох пожаловались в соцсетях на отсутствие водоснабжения, и сотрудники Центра управления регионом направили их обращения в администрацию Баксанского района, сообщил ЦУР Кабардино-Балкарии.

"Установлено, что причиной отсутствия водоснабжения стали прорывы водопроводных труб. Специалистами с привлечением спецтехники устранены 4 прорыва по улицам Ленина, Гагарина, Зеленой и восстановлены поврежденные участки трубопровода. В настоящее время водоснабжение восстановлено", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства. Когда и в каких соцсетях были размещены обращения жителей, ЦУР не уточнил.

Напомним, жители других населенных пунктов Кабардино-Балкарии также неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

В январе 2022 года правительство Кабардино-Балкарии заявило, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построено и реконструировано более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

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Примечание:

Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода", "Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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