Пашинян опроверг информацию о проблемах с поставками коньяка в Россию

11 октября 2023, 10:04

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Власти России не могут заблокировать поставку товаров из Армении, поскольку между странами действует ряд соглашений экономического характера, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя задержку на границе груза с армянским коньяком.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян, 21 сентября, на следующий день после окончания боевых действий в Карабахе, раскритиковал российских миротворцев. 4 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. 11 октября Пашинян заявил о сохранении внешнеполитического вектора Армении.

Власти России вряд ли закроют рынок для товаров из Армении, поскольку между странами заключен ряд соглашений, в том числе экономического характера, заявил Никол Пашинян.

"Откуда взялось предположение, что Россия закрывает или закрыла, или закроет для нас свой рынок? Мы являемся членом Евразийского экономического союза, и наши экономические отношения регулируются", – привел сегодня его слова ТАСС.

Пашинян заявил, что проблем с поставками армянского коньяка на российский рынок нет. За последние 30 лет неоднократно возникали опасения об ограничении поставок товаров из Армении в Россию, но они были беспочвенны, добавил он.

"Я попытался понять, что происходило и что происходит, и получил заверения, что никакого политического контекста нет [в задержке поставок армянского коньяка в Россию]", – процитировало РБК премьер-министра Армении.

3 октября министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что перевозчики, которые возят коньяк из Армении в Россию, столкнулись с проблемами из-за проверки российской стороной качества армянского коньяка. И что из-за этого армянские грузы начали простаивать на КПП "Верхний Ларс", пояснил "Интерфакс".

Напомним, 5 сентября Армения отозвала своего постпреда из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В пользе от участия в организации уверенность Еревана ослабла после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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