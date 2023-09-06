Армения отозвала своего постпреда из ОДКБ

06 сентября 2023, 02:32

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Президент Армении подписал по предложению Никола Пашиняна указ об отзыве постоянного и полномочного представителя в ОДКБ Виктора Биягова.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября 2022 года Минобороны Армении заявило, что подразделения вооруженных сил страны не примут участия в учениях ОДКБ в Казахстане из-за напряженной ситуации на армяно-азербайджанской границе. В январе стало известно, что Армения отказалась проводить в 2023 году учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории – премьер-министр страны Никол Пашинян назвал их нецелесообразными, сославшись на ситуацию возле армяно-азербайджанской границы.

После отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года уверенность Армении в пользе от участия в Организации Договора о коллективной безопасности ослабла вплоть до угроз покинуть ОДКБ. "Кавказский узел" подготовил справку о том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об отзыве постоянного и полномочного представителя республики в ОДКБ Виктора Биягова. Сделано это по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, пишут 5 сентября "Новости-Армения".

Биягов другим указом назначен постоянным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО, находится в Гааге) и послом в Нидерландах. На его место пока никто не назначен, информирует news.am.

Биягов был постпредом Армении в ОДКБ с ноября 2018 года.

4 сентября Никол Пашинян заявил, что власти Армении совершили ошибку, выстроив архитектуру безопасности так, что пришлось полагаться исключительно на Россию. В результате, по его словам, сейчас Армения вынуждена заниматься диверсификацией безопасности.

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