Georgian Airways назначила дополнительный рейс из Израиля после критики президента

10 октября 2023, 00:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, комментируя сообщения о резком росте цен на авиабилеты из Израиля, призвала Georgian Airways дать возможность гражданам Грузии безопасно вернуться в страну. Авиакомпания назначила дополнительный рейс, цены на него начинаются от 120 долларов США.

Как писал "Кавказский узел", президент Саломе Зурабишвили и глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя конфликт Израиля и Палестины, выразили поддержку Израилю. Армия обороны Израиля сообщила о гибели двух полицейских - грузинских евреев.

Боевые действия между Израилем и движением "Хамас" началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики "Хамаса" ворвались в ряд населенных пунктов. В результате столкновений и обстрелов среди палестинцев почти 600 погибли, почти 3 тысячи ранены, около 800 израильтян погибли, более 2 тысяч ранены. Без вести пропали четыре россиянина, сообщило 9 октября ТАСС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на обращения граждан о том, что цены на билеты авиакомпании Georgian Airways из Израиля в Тбилиси сильно выросли на фоне конфронтации. Зурабишвили выступила с заявлением о Georgian Airways, отметив, что авиакомпания должна проявить социальную ответственность "хотя бы один раз" и позволить гражданам Грузии безопасно вернуться в страну.

"Грузинская авиакомпания должна хотя бы раз проявить социальную ответственность и вместо того, чтобы искусственно завышать цены на перелеты, позволить гражданам Грузии безопасно вернуться в страну", - сказала Зурабишвили 9 октября "Мтавари архи".

Авиакомпания Georgian Airways в этот же день выступила с заявлением, в котором говорится, что информация о росте билетов является "необъективной". В компании утверждают, что скриншоты, распространяемые в социальных сетях, относятся к бизнес-классу. "Вообще, мировая практика такова, что за несколько дней до вылета или непосредственно в день вылета билеты стоят в два и три раза дороже, что составило около тысячи лари. Цена билетов, купленных неделей ранее, составляла около 500 лари (приблизительно 188 долларов США). Повторимся: цены на билеты зависят от израильских авиакомпаний", - заявили в компании.

После обращения президента стало известно, что Georgian Airways запланировала дополнительный рейс из Израиля в Грузию .

Полет состоится 11 октября. Согласно скриншоту, опубликованному послом Грузии в Израиле Лашей Жванией, цена билета начинается от 120 долларов. "11 октября запланирован дополнительный рейс "Грузинских авиалиний" в Тбилиси. Билеты можно приобрести онлайн ", - привела слова посла телекомпания "Формула".

В МИД Грузии сегодня сообщили, что эвакуация граждан из Израиля не планируется. "Осуществляются регулярные рейсы, которыми пользуются желающие уехать. Посольство находится на связи грузинами, находящимися [в Израиле], и все их потребности удовлетворяются, будь то [потребность] в жилье или что-то еще", - процитировало заявление ведомства Netgazeti.

"Кавказский узел" также писал, что 21 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways, По ее мнению, авиакомпания, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать. В ответ Georgian Airways запретила президенту Грузии летать на своих самолетах до тех пор, пока Саломе Зурабишвили не извинится за призыв бойкотировать авиаперевозчика.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.