Свидетелю Иеговы* ужесточены условия содержания в колонии на Кубани

07 октября 2023, 10:26

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Администрация колонии в Краснодарском крае отправила в помещение камерного типа Свидетеля Иеговы* Виктора Сташевского.

Как сообщал "Кавказский узел", Свидетель Иеговы* Виктор Сташевский был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы по делу об экстремизме. Он отбывает наказание в колонии №9 в Краснодарском крае. Ранее Сташевский неоднократно подвергался наказаниям администрацией колонии. Так, 18 декабря 2021 года сообщалось, что он был помещен в барак усиленного режима.

Свидетелю Иеговы* Виктору Сташевскому администрация колонии ужесточила условия отбытия наказания, сообщало 6 октября "ОВД Инфо"**.

Администрация колонии №9 отправила Сташевского в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*. За что именно Сташевский подвергнут наказанию – не уточняется.

Напомним, Виктор Сташевский в конце марта 2021 года был признан судом виновным в организации экстремистской организации. По версии следствия, он пропагандировал идеи Свидетелей Иеговы*, проводил собрания и осуществлял религиозные выступления.

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа стало известно, что Свидетеля Иеговы* из станицы Холмской Олега Данилова администрация колонии в Краснодарском крае объявила злостным нарушителем режима и также отправила его в помещение камерного типа.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов, запретив их деятельность, отмечается в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия удовлетворения Верховным судом этого иска Минюста "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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