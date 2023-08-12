12 августа 2023, 01:12

Кубанскому свидетелю Иеговы* ужесточили условия содержания

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верующего из станицы Холмской Олега Данилова администрация колонии в Краснодарском крае объявила злостным нарушителем режима и отправила его в помещение камерного типа. 

Как писал "Кавказский узел", в марте 2021 года суд назначил свидетелю Иеговы* из станицы Холмской Краснодарского края Олегу Данилову три года колонии по делу об  экстремистской организации. Согласно версии следствия, в 2020 году он проводил в интернете лекции на основе материалов свидетелей Иеговы*, признанных экстремистскими. Кассационный суд в июле 2022 года оставил приговор без изменений.

Данилов, отбывающий наказание в колонии №11 Краснодарского края, отправлен в помещение камерного типа на три месяца, сообщил 11 августа независимый правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Администрация колонии, где содержится Данилов, неоднократно помещала его в карцер под надуманными предлогами, из-за чего верующий был объявлен злостным нарушителем режима.

Помещение камерного типа (ПКТ) - запираемое помещение на территории колонии с более тяжелыми условиями содержания, там осужденные живут в течение всего срока взыскания. Прежде оно называлось «барак усиленного режима» (БУР).

Олега Данилова ранее помещали в штрафной изолятор и в строгие условия содержания, отмечает сайт отслеживающий преследования свидетелей Иеговы* в России.

"Кавказский узел" сообщал 10 августа о судьбе другого осужденного свидетеля Иеговы* из станицы Холмской. Василия Мелешко, который также отбывает трехлетний срок в колонии на Кубани, поместили на 15 дней в штрафной изолятор.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Прокурор запросил условный срок для верующей из Карачаево-Черкесии", "Родственник кубанского Свидетеля Иеговы* в суде оспорил версию следствия", "Утвержден приговор шестерым гуковским Свидетелям Иеговы*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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