Азербайджан объявил о начале регистрации армян Карабаха

28 сентября 2023, 19:29

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Сайт для первичной регистрации жителей Карабаха создан на четырех языках, дял подачи заявки нужно указать свои данные, в том числе дату заселения в Карабах, сообщила сегодня администрация президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию 14.00 28 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 70 тысяч беженцев, сообщили власти страны. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал сегодня Указ о прекращении существования республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха).

Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию, в результате чего получил контроль над его территорией. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

Портал реинтеграции армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе, создан в Азербайджане. Сайт reintegration.gov.az, информация на котором представлена на русском, азербайджанском и армянском языках, создан Государственной миграционной службой по заданию Рабочей группы по решению социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахском регионе, сообщила сегодня администрация президента Азербайджана.

Задача портала - облегчить процесс регистрации армян, живущих в Карабахе. В частности, на первой странице сайта на четырех языках сделаны кнопки "Подать заявку на первичную регистрацию". Для регистрации необходимо ответить на ряд вопросов - ФИО, место жительства, дата рождения, дате заселения в Карабах, данные паспорта и контакты. Также на этом сайте можно отследить ход рассмотрения заявки.

Кроме этого жители Карабаха могут обратиться с заявлением о первичной регистрации по телефону или WhatsApp, номера которых указаны на сайте. В ближайшее время бремя будет организован прием обращений в местах проживания армян, указано в сообщении

МИД Азербайджана призвал сегодня жителей Карабаха не покидать места своего проживания, сообщило агентство Report. "Если какие-то слои армянских жителей не хотят жить в соответствии с законодательством Азербайджана, мы не можем их к этому принуждать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана", - процитировало агентство сообщение ведомства.

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