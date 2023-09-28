28 сентября 2023, 16:39

Баку и Ереван направили в Карабах автобусы для вывоза жителей в Армению

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Более 70 тысяч жителей Нагорного Карабаха перешли по Лачинскому коридору в Армению. Власти Армении направили 35 автобусов, а Азербайджан предоставил 30 автобусов для вывоза людей, у которых нет машин.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на сегодняшнее утро из Нагорного Карабаха в Армению прибыли более 65 тысяч беженцев, сообщили власти страны. Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал сегодня Указ о прекращении существования республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха). 

Азербайджан 19-20 сентября провел в Нагорном Карабахе военную операцию, в результате чего получил контроль над его территорией. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

 От представителей армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, поступило обращение о выделении транспортных средств для перевозки жителей из Ханкенди (армянское название Степанакерт, прим. "Кавказского узла") в Армению, говорится в сообщении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

 В связи с этим 28 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди были отправлены 30 крупногабаритных автобусов, далее сказано в пресс-релизе. "Эти транспортные средства предусмотрено использовать для перевозки проживающих в городе Ханкенди и близлежащих территориях гражданских лиц, не имеющих собственных автомобилей", - подчеркнуто в сообщении.

Власти Армении отправили в Степанакерт автобусы для вывоза жителей нагорного Карабаха, сообщила сегодня пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян. "35 автобусов отправятся в Степанакерт с целью транспортировки из Нагорного Карабах армян, не имеющих личных транспортных средств", - сказала Багдасарян в ходе брифинга.

По состоянию на 14:00 (13.00 мск) 28 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 70 500 человек, заявила пресс-секретарь премьер-министра республики, 50 866 уже зарегистрированы, привело ее слова агентство "Новости "Армения".

В Ереване может быть увеличено время ожидания прибытия автобусов общественного транспорта в связи с тем, что автобусы задействованы для перевозки вынужденных переселенцев из Арцаха в Армению, сообщило сегодня агентство News.Amсо ссылкой на пресс-службу мэрии Еревана.

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Примечание:

"Бакинские юристы оценили перспективы уголовного преследования Варданяна в Азербайджане", "Горис исчерпал ресурсы для размещения карабахских беженцев", "Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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