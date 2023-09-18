18 сентября 2023, 07:27

Абхазские силовики изъяли крупную майнинг-ферму

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В лесу около города Ткуарчал силовики нашли крупную ферму со 148 аппаратами для аппаратами для майнинга.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии регулярно случаются аварии на электросетях и вводятся веерные отключения. Проблемы в энергетике связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют, заявила компания "Черноморэнерго". В конце марта 2022 года парламент Абхазии в окончательном чтении принял законопроекты, предусматривающие административную и уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалют.

Министерство внутренних дел Абхазии сообщило об обнаружении в лесу около города Ткуарчал крупной майнинг-фермы, пишет 17 сентября "Апсныпресс".

По данным ведомства, к электроснабжению было подключено 148 аппаратов для майнинга криптовалют, мощность потребляемой фермы составила 100,3 кВт/ч. В отношении владельца фермы, жителя села Звандрипш Эсната Агрбы составлен административный протокол, информирует "Апсадгьыл-Инфо".

Согласно принятому закону, незаконное потребление электроэнергии влечет наложение административного штрафа на граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в размере 20 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за каждый киловатт мощности подключенного к электросетям оборудования, а на должностных лиц - в размере одной тысячи МРОТ.

Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии", "Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России", "Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 сентября 2023, 08:21

18 сентября 2023, 06:33

18 сентября 2023, 05:40

18 сентября 2023, 04:41

18 сентября 2023, 03:42

  • Беременная военнослужащая из Кабардино-Балкарии осуждена за уклонение от службы

    Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе приговор суда первой инстанции, который признал ефрейтора Мадину Кабалоеву из Кабардино-Балкарии виновной в неявке на воинскую службу. Женщина получила рекомендацию в медицинской роте своей войсковой части о временном освобождении от военной службы из-за беременности и наличия маленького ребенка, но не сообщила об этом командованию. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима, отсрочив исполнение наказания до 2032 года.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи