Адвокаты пообещали обжаловать приговоры по делу Гаджиева

12 сентября 2023, 17:10

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Решение суда, который приговорил к длительным срокам Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова, будет обжаловано, сообщили адвокаты осужденных. Друзья Гаджиева отметили, что жесткий приговор вынесен на фоне отсутствия реальных доказательств вины, что подрывает доверие жителей Дагестана к правоохранительной и судебной системам.

Как писал "Кавказский узел",22 июня прокурор потребовал приговорить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, главу благотворительного фонда "Ансар" Абубакара Ризванова и Кемала Тамбиева к 19 годам заключения. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове. Оглашение приговора было запланировано на 8 сентября, однако позже дату перенесли. Сегодня суд приговорил Абдулмумина Гаджиева к 17 годам лишения свободы,Абубакара Ризванова к 18 годам лишения свободы, Кемала Тамбиева - к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев с июня 2019 года содержатся под стражей по обвинению в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Следствие связывает подсудимых с дагестанским проповедником и основателем исламского фонда "Мухаджирун" Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский. Подсудимые не признают вину. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

На сегодняшнее оглашение приговора дагестанскому журналисту Абдулмумину Гаджиеву, Кемалу Тамбиеву и Абубакару Ризванову приехали друзья и коллеги Гаджиева, родственники подсудимых. В здании Южного окружного военного суда не было предпринято дополнительных мер безопасности, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на месте.

Судебное заседание было назначено на 10.00, но началось в 11.20. После того, как Гаджиев, Тамбиев и Ризванов были доставлены в зал судебного заседания, были допущены сначала адвокаты, затем родственники подсудимых и представители прессы. Судья огласил приговор, перечисляя каждую статью в срок, который присуждается подсудимому согласно этой статье. Первые семь лет срока все трое осужденных должны провести в тюремном режиме, а остальной срок в исправительной колонии строгого режима.

В начале оглашения приговора присутствующие в зале волновались, а после оглашения назвали приговор неожиданно строгим. На судебном заседании присутствовали мама и сын Абдулмумина Гаджиева, а также мама и дядя Кемала Тамбиева, не считая многочисленных родственников всех троих подсудимых. В то время как родственники и присутствующие в зале судебного заседания люди восприняли приговор с удивлением, сами подсудимые выслушали приговор спокойно, передал корреспондент "Кавказского узла".

Обвинительный приговор и большой срок, озвученный судом, не является неожиданным и отражает судебную практику по таким делам, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абубакара Ризванова. Он отметил, что защита планирует подать апелляционную жалобу в установленные законодательством сроки. "Нам надо ознакомиться с протоколами судебного заседания, ознакомиться с мотивированной частью приговора. Нам надо понять, на чем суд основал свою позицию, какую оценку он дал доказательствам, потому что в деле было очень много доказательств невиновности", - рассказал адвокат.

Адвокат Гаджиева Арсен Шабанова назвал обвинительный приговор в отношении своего подзащитного ожидаемым. Он подчеркнул, что приговор будет обжалован в вышестоящие инстанции в установленные законом сроки. "Краткую жалобу уже подали. Получим приговор — подадим подробную", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник и друг Абдулмумина Гаджиева, руководитель "Монитора пациента" Зияутдин Увайсов, который также приехал на заседание, назвал приговор неожиданным и жестоким. "Я не ожидал такого жестокого приговора, поскольку невиновность Абдулмумина и других арестованных была абсолютно доказана стороной защиты. Никаких доказательств их виновности в суд обвинение не представило", - заявил Увайсов корреспонденту "Кавказского узла". Он полагает, что в ближайшее время решение будет пересмотрено и приговор будет отменен, а Гаджиев, Ризванов и Тамбиев будут оправданы.

Журналист "Нового дела" и друг Гаджиева Идрис Юсупов, также присутствовавший в зале суда при вынесении приговора, отметил, что друзья и родственники Гаджиева предполагали как оправдательный, так и обвинительный приговор. Однако окончательный приговор, озвученный сегодня в зале суда, несильно отличался от того, что запросил прокурор в ходе своего выступления. По его словам, друзья и родственники Гаджиева считают озвученный приговор незаконным. Юсупов отметил, что несмотря на то, что с момента вынесения приговора прошло очень мало времени, можно сказать, что отношение общества кнему негативное.

По его словам, решение суда по этому делу подрывает доверие граждан к правоохранительной системе, судебной системе. "Уже сейчас мы видим многочисленные комментарии людей, которые пишут у себя в социальных сетях, обмениваются сообщениями, высказывают возмущение вынесенным приговором и недоумение каким образом такой приговор состоялся", - сказал Юсупов корреспонденту "Кавказского узла". Журналист полагает, что это может привести к "росту социальной напряженности и подрыву доверия к государственным институтам".

Коллеги Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и еженедельно проводят одиночные пикеты в его поддержку в центре Махачкалы – рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану. По мнению коллег, Гаджиев подвергается преследованию из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

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