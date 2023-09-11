24 семьи переселенцев вернулись в Физули

11 сентября 2023, 13:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

24 семьи вынужденных переселенцев отправлены из Баку в Физули, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 августа 24 семьи вынужденных переселенцев были отправлены из Гарадагского района Баку в Физули, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Всего в этот город планируется переселить не менее 144 семей.

Сегодня из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку в Физули отправлена группа переселенцев из 24 семей в составе 92 человек. В Физули переселенцы поселяться домах, которые были построены специально для них, отметило агентство АПА.

В Физули переселены уже 119 семей общей численность 441 человек, передал сегодня Trend.az.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики заявили, что построить в Физули лишь только дома для людей – недостаточно. Экономист Натиг Джафарли в частности, отметил, что помимо жилья людей необходимо обеспечить инфраструктурой и рабочими местами.

18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин. Он рассказала, что новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.