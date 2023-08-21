24 азербайджанские семьи переселились в Физули

21 августа 2023, 10:52

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24 семьи вынужденных переселенцев отправлены из Гарадагского района Баку в Физули, взятый Азербайджаном под контроль после карабахской войны 2020 года. Всего в этот город планируется переселить не менее 144 семей.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июня стало известно, что в Физули ведется строительство шести кварталов, и что до сентября в этот город планируется переселение первых семей.

Из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку сегодня в Физули была отправлена группа переселенцев из 24 семей, общей численностью 68 человек.

Дома на новом месте жительства между ними были распределены 5 августа путем жеребьевки. Всего в ней приняли участие 144 семьи (509 человек). Исходя из состава семей 51 из них была обеспечена двухкомнатными квартирами, 76 – трехкомнатными и еще 17 – четырехкомнатными квартирами, передал сегодня Trend.az.

В путь переселенцев проводили сотрудники Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, спецпредставительства президента Азербайджана на перешедших под контроль республики территориях, а также госслужищие Физулинского района.

Дома, в которые заселятся семьи, были отстроены заново. Всего в Физули обеспечено постоянное проживание 47 семей, общей численностью 158 человек, уточнило сегодня агентство АПА.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

"Кавказский узел" также писал, что 18 июня азербайджанские переселенцы поделились впечатлениями от возвращения в Лачин. Новые дома в Лачине подключены к газовым сетям, водопроводу и канализации, но массовое заселение города возможно только после строительства всей необходимой инфраструктуры, рассказали они.

Азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (армянское название – Бердзор) а также села Забух (армянское название – Ахавно) и Сус в августе 2022 года. Из этих населенных пунктов по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 27 мая первые 20 семей (97 человек) получили жилье и разместились в Лачине, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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