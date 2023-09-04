Олимпийские переселенки обжаловали требование заплатить за земельный участок в Сочи

04 сентября 2023, 15:22

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Сочинские олимпийские переселенки Нина и Ольга Пальчик подали кассационную жалобу с требованием отменить решение о взыскании с них денег за пользование земельным участком под выделенным им коттеджем.

Как писал "Кавказский узел", в июне Краснодарский краевой суд отменил решение суда об отказе департаменту имущественных отношений в иске к олимпийским переселенкам Ольге и Нине Пальчик.

Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки города к Олимпиаде 2014 года. В 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд Хостинского района отказал департаменту во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж.

Сегодня пожилая сочинка Нина Пальчик и ее дочь Ольга Пальчик от имени собственницы части коттеджа Ольги Пальчик подали кассационную жалобу с требованием приостановить исполнение решения суда и отменить апелляционное определение, по которому с пенсии инвалида Ольги Пальчик приставы стали взыскивать деньги за землю, на которой семья не проживает.

По словам Ольги Пальчик, они не живут там из-за отсутствия коммуникации и разбойных нападений на коттедж, где ранее проживал ныне покойный сосед. Она отметила, что коттедж "разбитый и невозможный для проживания".

"Мало того, что суд вынес несправедливое решение, потребовав оплату за выделенную нам землю, но мы еще и не можем там жить из-за состояния коттеджа, за которым никто не следит. Наш коттедж был на два хозяина. Сосед умер, и его тоже признали плательщиком, хотя мы и говорили на суде, что он уже несколько лет покойник", - рассказала Ольга Пальчик корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что у нее "принудительно с августа стали отбирать половину пенсии", и ей нечем платить за съемное жилье и жизненно необходимые лекарства.

Пожилая мать Ольги Нина Пальчик рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что от расстройства попала в больницу с высоким давлением, где провела несколько дней. «Я только что вышла из больницы, наш юрист Роман Шикарев, которому мы оплатили работу, был арестован... Добрые люди помогли [составить кассационную жалобу], и вот сегодня я отправила эту кассационную жалобу в Краснодар", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Нина Пальчик.

В жалобе в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла", указано, что, хотя юридически земельный участок находится у истца (департамента имущественных отношений) в собственности, права на него у истца отсутствуют, он перестал владеть и пользоваться земельным участком как титульный собственник с момента регистрации права собственности на жилой дом за первыми собственниками. А поскольку жилой дом перешел к ним по праву собственности, то и земля фактически стала собственностью правообладателей дома и затем ответчика, и соответственно, отсутствуют признаки неосновательного обогащения.

"Ответчик Поплевин Евгений Николаевич к дате рассмотрения дела как судом первой, так и апелляционной инстанции был мертв, скончавшись в 2021 году в больнице по указанному в настоящей жалобе адресу. Такое рассмотрение дела в отношении неизвещенного ответчика и умершего ответчика, безусловно, нельзя считать законным и обоснованным... Да, податель настоящей жалобы не может представить свидетельства о смерти Поплевина Е.Н., но ведь и суды не заинтересовались о том, почему ответчик не являлся и как они извещался. Проверить же информацию может настоящий суд в рамках рассмотрения гражданского дела по кассационной жалобе", - говорится в жалобе.

В кассационной жалобе Ольга Пальчик просит приостановить исполнение оспариваемого судебного акта, отменить апелляционное определение краевого суда от 1 июня 2023 года и направить дело в суд апелляционной инстанции для нового рассмотрения по существу.

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