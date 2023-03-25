Олимпийские переселенки Пальчик добились выдачи решения суда

25 марта 2023, 05:29

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Права у властей Краснодарского края на участок земли, на котором стоит коттедж, принадлежащий олимпийским переселенкам Ольге и Нине Пальчик, отсутствуют, говорится в решении, которое сочинкам выдали в канцелярии суда.

Как писал "Кавказский узел", олимпийские переселенки Ольга и Нина Пальчик в 2012 году вместо снесенного дома получили коттедж, но после переселения выяснилось, что земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края по прошествии 10 лет подал на них в суд якобы за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд отказал чиновникам во взыскании. 20 марта Ольга и Нина Пальчик сообщили, что их коттедж был взломан.

Сообщение от жительницы Сочи по поводу взыскания штрафа за пользование землей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 января. "Я из Сочи, по олимпийской программе снесли наш частный дом по улице Яна Фабрициуса. Дали коттедж в коттеджном поселке по улице Яна Фабрициуса на 12 коттеджей", - написала автор. По ее словам, дом находится в их собственности, а земля - в муниципальной. "Пришел иск из Хостинского суда на огромный штраф. <...> Мы думали, что раз дом в собственности, то и земля наша, так положено по закону. Когда нас сносили, то землю тоже продали, как и свою недвижимость, а теперь получили иск о взыскании необоснованного обогащения", - добавила автор. Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

24 марта суд выдал семье Пальчик решение об отказе департаменту имущественных отношений в иске к ним о выплате штрафа. «Суд выдал мне решение, и мы с мамой узнали причину отказа департаменту имущественных отношений в иске к нам о выплате им штрафа за якобы наше неосновательное обогащение за пользование землей под коттеджем, хотя мы не пользуемся ни коттеджем, ни землей с момента нашего переселения», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Пальчик.

Процесс по иску департамента имущественных отношений начался еще 25 января, но заседания многократно откладывались. 7 марта суд вынес решение об отказе в иске департаменту, но мотивы отказа ни суд, ни юрист ответчицам не сообщили, сказав ждать до 15 марта. В суд женщин не пустили на заседание по их делу. 15 марта выдать решение им также отказались. По совету адвоката Пальчик написали заявление о выдаче решения на руки и сдали его в канцелярию суда, а 24 марта им выдали заверенное печатями суда решение, правда, еще не вступившее в законную силу (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В решении суда говорится, что «исковые требования мотивированы тем, что согласно акту обследования государственного казенного учреждения Краснодарского края «Кубаньземконтроль» от 1.301.2020 №10 земельный участок с кадастровым номером 23:49:0301011:1696 используется ответчиками без надлежащим образом оформленных правоустанавливающих документов».

Отмечается, что на участке расположен одноэтажный "индивидуальный жилой дом" площадью 82,2 квадратных метра, "который согласно сведений ЕГРП принадлежит ответчикам в долевой собственности". "На спорный земельный участок зарегистрировано право собственности субъекта РФ - Краснодарский край, о чем в ЕГРН 25.07.2013 сделана запись регистрации права собственности. Истец считает, что ответчики неосновательно используют земельный участок, не производят оплату арендной платы", - говорится в решении суда.

Судья отмечает, что "с момента предоставления жилого дома 2012 года по решению суда до даты обращения в суд никто никогда не обращался с вопросом, почему собственники жилого дома не оформляют свои права на земельный участок под ним". "Несмотря на то, что юридически земельный участок находится у истца в собственности, права на него у истца отсутствуют, он перестал владеть и пользоваться земельным участком как титульный собственник с момента регистрации права собственности на жилой дом за первыми собственниками. А поскольку жилой дом перешел на праве собственности, то и земля фактически стала собственностью правообладателей дома и затем ответчика по настоящему делу. Соответственно, отсутствуют признаки хоть какого-то неосновательного обогащения», - говорится в решении судьи.

Суд, исследовав материалы дела, счел иск необоснованным и не подлежащим удовлетворению по основаниям статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации, где сказано, что «при переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник».

«Несмотря на то, что юридически земельный участок находится у истца в собственности, права на него у истца отсутствуют, он перестал владеть и пользоваться земельным участком как титульный собственник с момента регистрации права общей долевой собственности на жилой дом», - резюмируется в решении суда.

Сотрудница канцелярии суда Хосты сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что «жалоб от сторон на это решение еще не поступало». «У них есть месячный срок на обжалование, который заканчивается в апреле», - отметила она.

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