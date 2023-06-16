Крайсуд признал незаконным обогащением выделенную олимпийским переселенкам землю в Сочи

16 июня 2023, 03:54

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Краснодарский краевой суд отменил решение суда первой инстанции, который ранее отказал Департаменту имущественных отношений краевой администрации в иске к олимпийским переселенкам Ольге и Нине Пальчик, потребовавшему заплатить за пользование землей под выданным им коттеджем. Суд странным образом разделил землю и стоящий на ней коттедж, прокомментировал решение юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", Ольга и Нина Пальчик лишились дома из-за подготовки города к Олимпиаде. В в 2012 году вместо снесенного дома они получили коттедж. Как оказалось, земля под коттеджем не принадлежит им по праву собственности. Департамент имущественных отношений Краснодарского края подал на них в суд за необоснованное обогащение и потребовал заплатить за пользование землей более 35 тысяч рублей. 7 марта суд Хостинского района отказал Департаменту имущественных отношений во взыскании с Ольги и Нины Пальчик денег за пользование землей. В решении суда указано, что у властей края отсутствуют права на участок земли, на котором стоит коттедж, принадлежащий Ольге и Нине Пальчик.

Сообщение от жительницы Сочи по поводу о взыскании штрафа за пользование землей поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 10 января. "Я из Сочи, по олимпийской программе снесли наш частный дом по улице Яна Фабрициуса. Дали коттедж в коттеджном поселке по улице Яна Фабрициуса на 12 коттеджей", - написала автор. По ее словам, дом находится в их собственности, а земля - в муниципальной. "Пришел иск из Хостинского суда на огромный штраф. <...> Мы думали, что раз дом в собственности, то и земля наша, так положено по закону. Когда нас сносили, то землю тоже продали, как и свою недвижимость, а теперь получили иск о взыскании необоснованного обогащения", - добавила автор. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

15 июня олимпийские переселенки из Сочи Ольга и Нина Пальчик получили извещение из крайсуда об отмене решения суда первой инстанции. Теперь пенсионерки и инвалиды остались должны Департаменту имущественных отношений арендную плату за землю.

Как рассказала корреспонденту Ольга Пальчик, их дом понадобился Росавтодору в 2012 году для строительства дороги. «Была неразбериха с документами. Мы ждали все эти годы, когда же наконец нам оформят землю.. Однако, вместо этого участок, как оставили за администрацией края», - рассказала она корреспонденту.

Она считает, что их преследуют с целью отобрать коттедж. "Цель одна. Сначала землю отобрать, а потом коттедж. Чиновникам известно, что мы с дочерью одиноки. А сосед умер", - сказала Ольга Пальчик. Ранее женщины рассказали, что неизвестные взломали их коттедж. Женщины, опасаясь за свои жизни и здоровье, вынуждены жить на съемном жилье. По словам Нины Пальчик, они рады продать коттедж и купить другое жилье взамен снесенного в 2012 году, но без земли это невозможно сделать.

Мотивировочную часть решения они еще не получили. «Его мотивировку мы можем узнать только в Хостинском районном суде», - рассказала Ольга Пальчик.

Решение крайсуда удивило юриста. "Земля всегда следует судьбе строения. Это закон", - прокомментировал принятое решение не участвующий в деле адвокат Роман Лыков, сославшись на статью 35. Земельного кодекса "Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, сооружение".

"При переходе права собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. В случае перехода права собственности на здание, сооружение к нескольким собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным участком", - процитировал адвокат закон.

Женщины выразили необходимость подать кассацию, чтобы «не стать бомжами». «Это мы сделаем, когда получим на руки решение крайсуда», - уверила Нина Пальчик.

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