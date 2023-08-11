Арест сочинского юриста Шикарева оставлен в силе

11 августа 2023, 06:53

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Суд в Сочи оставил в силе решение об административном аресте юриста Романа Шикарева за организацию несанкционированного митинга. Шикарев был задержан по уголовному делу о мошенничестве сразу после освобождения из-под ареста, рассказал его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 8 августа суд в Сочи отправил под домашний арест юриста Романа Шикарева, перед этим отбывшего административный арест за анонс митинга владельцев земельных участков. На следующий день следователь объединил в одно производство пять уголовных дел в отношении Шикарева о мошенничестве с чужими деньгами.

27 июля суд арестовал Шикарева на 10 суток, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков. После ареста Шикарева организатор митинга Денис Дудник отменил акцию, но не все желающие принять участие в ней знали об этом. 30 июля жители Сочи, у которых были арестованы земельные участки, пришли на акцию протеста, не зная, что ее отменили.

10 августа апелляционный суд не удовлетворил жалобу на административный арест Романа Шикарева, посчитав его законным, сообщил адвокат юриста Игорь Курочкин.

По словам адвоката, 27 июля ему позвонил Шикарев и сообщил, что приставы забрали его из зала суда в Адлере, где он вел дело. "Он попросил меня подъехать в офис приставов на улице Севастопольская, 25. Я не успел туда доехать, как Роман мне перезвонил и сказал, что его теперь везут на Горького, 60, в отдел полиции по Центральному району к следователю по фамилии Мелконян, и просил меня подъехать уже туда. После звонка Романа я приехал туда через несколько минут, но меня не пускали сначала. […] В моем присутствии Мелконян допрашивал Романа как свидетеля. Ни Роман, ни я не понимали, в чем причина задержания, потому что свидетелю и адвокату ничего не дают, никаких постановлений о возбуждении уголовного дела", - рассказал Игорь Курочкин корреспонденту "Кавказского узла".

Затем, по его словам, следователь направил Шикарева к участковому, который составил административный материал об организации митинга и направил его в суд. Игорь Курочкин высказал версию, что "материал был специально заготовлен заранее". "Как только Роман отсидел 10 суток и вышел на волю, не прошло и минуты, как его тут же задержали по подозрению в мошенничестве и сразу повезли избирать меру пресечения", - рассказал он.

Он отметил, что 10 августа наконец-то получил от следователя постановление о возбуждении уголовного дела. "Я сразу же отвез постановление своему подзащитному, но его разглашение до конца следствия является уголовно наказуемым деянием, как с моей стороны, так и со стороны Романа Шикарева. Этот документ и его содержимое является тайной следствия, и мы не можем его распространять до суда. Могу только сообщить, что из пяти потенциальных потерпевших есть мужчины и женщины. Их имена мы же не имеем права разглашать. Суммы они указали разные - от 100 000 до 500 000 [рублей]. А общая сумма, которую вменяют Роману составляет чуть более миллиона рублей, но это является крупным размером в деле о мошенничестве", - рассказал адвокат.

Игорь Курочкин выразил надежду, что "защите удастся разобраться с долгами Романа и хотя бы половину из вменяемой ему суммы признать неактуальной". "Все дела по долгам клиентов Шикарева были у приставов на исполнении по решениям гражданских судов. Да, у Романа были долги. Но гражданское дело и долги перевели в уголовное дело. Мы считаем это неправомерным, а само уголовное преследование незаконным. Семья Шикарева - это его мама, которая ему помогает материально. Но он надеется на финансовую поддержку людей, которых он защищал, когда был на свободе", -рассказал адвокат юриста, отметив, что следственные действия возобновятся после 20 августа.

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