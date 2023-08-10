Защита Шикарева указала на несостыковки в показаниях потерпевших

10 августа 2023, 07:54

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Люди, написавшие заявления на сочинского юриста Романа Шикарева о том, что он взял деньги, но не выполнил юридические услуги, указали в заявлениях суммы, которых он не брал у них. Защита рассчитывает добиться условного срока лишения свободы, рассказал адвокат Игорь Курочкин.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 августа стало известно, что суд в Сочи отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве сочинского юриста Романа Шикарева, отбывшего административный арест за анонс митинга владельцев земельных участков.

27 июля суд в Сочи арестовал на 10 суток Шикарева, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков. После ареста Шикарева организатор митинга Денис Дудник отменил акцию, но не все желающие принять участие в ней знали об этом. 30 июля жители Сочи, у которых были арестованы земельные участки, пришли на акцию протеста, не зная, что ее отменили.

9 августа следователь, который ведет дело Романа Шикарева, объединил пять уголовных дел в отношении него о мошенничестве с чужими деньгами в одно производство, рассказал адвокат обвиняемого Игорь Курочкин. "Шикарев отправлен под домашний арест", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на перевод под домашний арест, в отношении Шикарева остаются в силе ряд ограничений, пояснил он. "Конечно, ему, ничего нельзя: общаться, звонить, выходить в интернет. Но зато он дома", – сказал адвокат.

Защита в последующем рассчитывает добиться условного срока лишения свободы, добавил Курочкин.

"По многим делам заявители указывают суммы, которые Роман не занимал у них, а эта сумма из договоров с ним на оказание юруслуг, а именно исполнение возложенных на себя обязанностей юриста по ведению гражданских дел в суде. Я думаю, мы значительно понизим эти суммы по факту исполнения, взятых на себя обязательств Романом, и они фактически будут сведены на нет, потому что он исполнил свои обязательства их отработать. Ещё будет следствие полтора месяца. Посмотрим, увидим пока то, что сейчас происходит. Но пока для Романа складывается все очень хорошо в плане того, что он не под стражей", – заключил Игорь Курочкин.

Суд перевел Шикарева под домашний арест несмотря на то, что следователь просил заключить его под стражу, уточнил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Центрального районного суда Сочи.

На Шикарева в разное время потерпевшими были написаны пять заявлений о том, что он занял у них крупные суммы, а затем он не возвращал владельцам и скрывался от них, заявил на условиях анонимности сотрудник УВД Сочи.

"Есть основания полагать, что потерпевших намного больше. Многие люди еще надеются, что он вернет им деньги и поэтому не обращаются. Следователь объединил все пять обращений в одно производство", – сказал силовик.

Некоторые их тех, у кого Шикарев взял деньги и не вернул или не выполнил обещанные юридические работы, заявили, что готовятся обратиться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Так, житель Узбекистана Шерхон Курбонов рассказал, что оплатил Шикареву крупную сумму за процесс в суде по наследственному делу. "Я обратился в полицию на Шикарева по факту мошенничества с деньгами и доверенностью, но вместо ответа полная тишина", – пожаловался Курбонов корреспонденту "Кавказского узла". Он отметил, что готов вторично подать заявление.

После ареста Шикарева в СМИ появились сообщения, что арест связан со сбором средств на митинг. Соорганизатор несостоявшегося митинга Денис Дудник отметил, что деньги от желающих принять участие в митинге поступали на его банковскую карту и на банковскую карту Шикарева.

"Деньги планировалось израсходовать на плакаты, усилительную аппаратуру. На мой счет поступило около 50 000 рублей. Собирали по 5 000 рублей. Но я их все вернул после отмены митинга. Сколько поступило на карту Шикарева и вернул ли он деньги, не знаю", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он обратил внимание, что люди давали Шикареву деньги добровольно.

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