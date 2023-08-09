Роман Шикарев, стоп-кадр видео канала "Яблоко", https://www.youtube.com/watch?v=bQXGFkHJnzk

09 августа 2023, 07:39

Сочинский юрист Шикарев арестован по делу о мошенничестве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Сочи отправил под домашний арест подозреваемого в мошенничестве юриста Романа Шикарева, отбывшего административный арест за анонс митинга владельцев земельных участков.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля суд в Сочи арестовал на 10 суток юриста Романа Шикарева, признав его виновным по административной статье об организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков.

После ареста Шикарева организатор митинга Денис Дудник отменил акцию, но не все желающие принять участие в ней знали об этом. 30 июля жители Сочи, у которых были арестованы земельные участки, пришли на акцию протеста, не зная, что ее отменили. Силовики задержали одного из пришедших на акцию, а затем отвезли в отделение его жену и дочь. Спустя четыре часа женщину с ребенком отпустили, а мужчину обвинили в оказании сопротивления.

Центральный райсуд Сочи 8 августа избрал меру пресечения в отношении Романа Шикарева, подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, сообщило 8 августа издание Sochi1.ru.

По словам адвоката Игоря Курочкина, защита настаивала на подписке о невыезде, поскольку у Шикарева назначены судебные заседания, где он должен участвовать в качестве представителя. Но суд не удовлетворил ходатайство защиты, поскольку преступление, в котором подозревается юрист, считается тяжким.

Романа Шикарева отправили под домашний арест на 1,5 месяца, как и просил следователь. Ему запрещено покидать квартиру, выходить в интернет, общаться с третьими лицами.

В постановлении суда указано, что с заявлением в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила, что в 2019 году Роман Шикарев похитил у нее 570 тысяч рублей, пишет издание.

После истечения 10 суток административного ареста Романа Шикарева снова задержали, но уже как подозреваемого по уголовному делу, поясняется в публикации

На сайте Центрального райсуда Сочи, по состоянию на 07.30 мск, нет информации о заседании по делу Шикарева.

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Примечание:

"Суд отказал краевым чиновникам в требовании платы за землю от олимпийских переселенок", "Жительница Сочи отказалась от прекращения дела об афере с земельным участком", "Сочинские активистки пожаловались на давление силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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