Сочинский юрист арестован на 10 суток

28 июля 2023, 06:14

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Суд в Сочи арестовал на 10 суток юриста Романа Шикарева, признав его виновным в организации несанкционированного митинга. По словам адвоката, Шикарев опубликовал анонс митинга в группе владельцев арестованных земельных участков.

30 сентября 2021 года стало известно, что прокуратура Краснодарского края выявила мошенничество с землями Сочинского нацпарка. В рамках расследования уголовного дела было арестовано более 11 тысяч земельных участков. Местные жители пожаловались, что прокуратура не реагирует на жалобы на необоснованный арест участков. От чиновников приходят отписки, а следствие объявило подозреваемыми неустановленных лиц, хотя во всех документах о продаже участков указаны конкретные имена, отметили они.

Суд Центрального района Сочи 27 июля арестовал на 10 суток юриста Романа Шикарева по статье об организации несанкционированного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП России) 1 . Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат Игорь Курочкин, представлявший интересы Шикарева в суде.

В суде Роман Шикарев не признал себя виновным. По словам Курочкина, дать юридическую оценку решению невозможно, пока суд не выдал ему полный текст документа с мотивировочной частью.

«Нам сообщили только резолютивную часть решения суда, оно будет однозначно обжаловано. Со слов Романа, он разместил в групповом Telegram-чате «Арест земельных участков Сочи» информацию о митинге, запланированном на 31 июля. Это все, что он сделал, и полицейский на него тут составил протокол за организацию несанкционированного митинга», - рассказал адвокат.

Протокол датирован 26 июня, в тот же день Шикарев был задержан. В Telegram-чате, где юрист оставил сообщение, насчитывается всего 54 подписчика.

Митинг, о котором писал Шикарев, посвящен проблеме ареста земельных участков в Сочи. Потенциальные участники акции утверждают, что юрист к организации митинга отношения не имеет. «Шикарев не был организатором митинга. Уведомление на митинг подавал Денис Дудник», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" владелица одного из спорных участков Елена Воронова.

Представитель суда подтвердил информацию об аресте Шикарева, отметив, что на обжалование решения суда у него есть 10 суток.

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