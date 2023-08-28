Шесть пациентов вывезены из Степанакерта в Армению

28 августа 2023, 13:39

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По Лачинскому коридору в медцентры Армении вывезены с помощью комитета Красного Креста шесть пациентов, нуждающихся в специализированной помощи, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 25 августа 10 пациентов "Республиканского медицинского центра", нуждающихся в неотложной медпомощи, при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) были вывезены из Степанакерта по Лачинскому коридору и доставлены в медцентры Армении.

11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска на въезде в Лачинский коридор, объяснив это попыткой провоза контрабандных товаров на машинах МККК. В Красном Кресте заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации. 14 июля Азербайджан заявил, что готов возобновить пропуск машин МККК при условии, что не будет допущен провоз контрабандных товаров. В тот же день Красный Крест возобновил перевозку тяжелобольных пациентов по Лачинскому коридору.

Сегодня при посредничестве и в сопровождении МККК из Степанакерта в Армению перевезены шесть пациентов ЗАО «Республиканский медицинский центр», сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Больные перевезены в специализированные медцентры Армении. "На данный момент в медицинском центре «Аревик» находятся 37 детей, из них четыре - в отделении неонатологии и реанимации. На стационарном лечении в ЗАО «Республиканский медицинский центр» находятся 87 пациентов, шесть пациентов находятся в отделении реанимации, трое из них в критическом состоянии", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Минздрава Нагорного Карабаха.

Из-за блокады 1835 граждан были лишены возможности прооперироваться в связи с прекращением плановых операций во всех подведомственных Минздраву медучреждениях, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник инфоштаба правительства Нагорного Карабаха.

"Азербаджанская сторона запрещает МККК ввозить медикаменты и лекарства. Аптеки пусты, отсутствуют элементарные лекарства первой необходимости и гигиенические принадлежности. Особенно страдают дети и пожилые люди", - сообщил он.

Напомним, из-за блокады Лачинского коридора в Нагорном Карабахе наблюдается отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали 13 августа, что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов. О гуманитарных последствиях закрытия Лачинского коридора можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

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