Опасность автозаправок стала хронической проблемой Дагестана

16 августа 2023, 14:06

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Проблема низкой пожарной безопасности автозаправок в Дагестане остается нерешенной много лет, АЗС по-прежнему расположены вблизи жилых домов, указали журналист Магомед Магомедов и политолог Альберт Эседов. Взрыв около АЗС в Махачкале произошел на складе с селитрой, которая нередко складируется бесконтрольно, отметил активист Арсен Магомедов.

Как писал "Кавказский узел", 14 августа на автосервисе в Махачкале произошел взрыв, после чего загорелась расположенная рядом АЗС. Погибли 35 человек, пострадали 115. Генпрокуратура анонсировала проверку законности размещения АЗС в Дагестане. Глава республики Сергей Меликов потребовал от подчиненных провести проверки мер безопасности. Следком возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, взрыву предшествовал пожар на станции техобслуживания. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о взрыве в Махачкале".

В Дагестане неоднократно происходили взрывы на АЗС, после чего власти каждый раз обещали решить проблему с их безопасностью. Надзорные органы анонсировали масштабные проверки, однако массового сноса опасных заправок в Махачкале так и не последовало – некоторые из них после проверок меняли названия и возобновляли работу, говорится в материале "Кавказского узла" "Взрывные заправки: махачкалинцы в зоне поражения", опубликованном в 2017 году.

С 2017 года заметных изменений в ситуации с заправками не произошло, и проблема близости АЗС к жилым домам актуальна, отметил заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. "После 2017 года ничего в этом плане не изменилось. Во всяком случае, в Махачкале. С 2017 года каких-то новых заправок не открылось, а те, что есть, построены не в соответствии с пожарными требованиями. Они всё так же продолжают располагаться там, где были построены. Например, на расстоянии пяти-семи метров. Есть некоторые заправки, построенные на новых местах, рядом с многоэтажными домами. В 2018 году был построен многоэтажный дом, а рядом была заправка. Ее в итоге снесли, но на ее месте построили новую заправку. Поэтому ситуация никак в целом не изменилась", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Несмотря на существующую проблему, до сих пор нет массового сноса опасных заправок, сообщил журналист. "Приезжает проверка, потом спустя некоторое время какие-то заправки закрываются, а потом вновь открываются. То есть заправки не сносятся, продолжают свою деятельность. В целом надо понимать, что ситуация с заправками такая, что, если все их закрыть, то Махачкала просто встанет, потому что проблема системная и негде будет заправляться. Будет коллапс в городе. Нужны системные решения, но их пока нет", - сказал он.

Проблема АЗС требует срочного решения, считает политолог и журналист Альберт Эседов. "Ситуация с АЗС, сплошь и рядом находящимися в Махачкале в ненормативной, опасной близости к многоквартирным домам, напоминает извечный вопрос - что первично: яйцо или курица? Хотя тут, в вопросе АЗС и домостроений, зданий и сооружений, одно должно было исключать другое - или строение, или заправка", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "из-за неурядицы со строительными нормами" не всегда понятно, дом или АЗС построили раньше. "Не всегда понятно, дом со всеми разрешительными документами на строительство и сдачу в эксплуатацию появился раньше, или АЗС с таким же пакетом документов. В связи с чем не совсем понятно, в целях безопасности АЗС переносить или строение", - сказал Эседов.

На АЗС были соблюдены все меры безопасности и пожарные нормы, заявили в компании, владеющей автозаправкой. "Все соответствует противопожарным нормам, постоянно проводятся профилактические работы по пожарной безопасности, и ни одна емкость на АЗС и бензовоз не взорвался!" - подчеркнула компания. Следователи задержали арендатора склада с селитрой, расположенного вблизи автозаправки, сообщили силовики.

Пожар и взрыв не стоит рассматривать в контексте проблем с АЗС, уверен соучредитель движения "Город наш" Арсен Магомедов. "По моему мнению, АЗС никакого отношения к взрыву не имеет, и не очень правильно рассматривать этот случай в [одном] контексте с проблемами АЗС. Мне кажется, СМИ выбрали неверный вектор для расследования ситуации, поскольку как сам пожар, так и взрыв произошел через автомобильную дорогу, которая называется «Кавказ». То есть АЗС была через дорогу от взрыва. Более того, пожарные средства АЗС использовались для того, чтобы тушить пожар", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Поэтому, по мнению активиста, стоит говорить не о близости АЗС к домам, а о неверном и бесконтрольном хранении аммиачной селитры. "У нас аграрная республика, и эта селитра хранится у аграриев в больших количествах, на открытых площадях. Надо говорить о том, как решить вот эту проблему. Или сделать так, чтобы в город не завозили. Вот о чем надо думать в контексте с этим пожаром", - подчеркнул он.

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