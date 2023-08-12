Число вернувшихся в Агалы семей переселенцев достигло 108

12 августа 2023, 15:52

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Еще 22 семьи вынужденных переселенцев вернулись в село Агалы, перешедшее под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года. Общее число вернувшихся в село семей достигло 108.

Как писал "Кавказский узел", 3 марта стало известно, что еще 10 семей вынужденных переселенцев переехали в новые дома в селе Агалы Зангиланского района. За четыре дня в Зангиланский район вернулись 94 человека из семей, покинувших Карабах в 1990-е годы.

В селе Агалы построены одно- и двухэтажные дома коттеджного типа с разным числом комнат и с земельными участками. Туда выразили желание вернуться 1357 из 1457 вынужденных переселенцев, ранее живших в Агалы. Эти люди проживали в поселке Масазыр в 20 километрах от Баку и в Сумгаите - в поселках, построенных для временного проживания беженцев из Карабаха.

В Агалы переселены еще 22 семьи (106 человек), им вручены ключи от домов, сообщает сегодня АПА.

Эти люди были отправлены 11 августа из поселка Масазыр. Распределение домов осуществлялось по жребию на основе правил предоставления жилья вынужденным переселенцам, жеребьевка состоялась 4 августа в департаменте репатриации Госкомитета.

Таким образом, число семей, постоянно проживающих в селе Агалы, выросло до 108 (526 человек), информирует агентство.

Напомним, в июле 2022 года власти сообщили о начале массового возвращения азербайджанских беженцев в Карабах. Летом того же года в село Агалы, которое по итогам карабахской войны 2020 года перешло под контроль Азербайджана, переехали более 200 человек, покинувших село в 1990-е годы.

Переселение в село Агалы проводится последовательно - на основании графика сдачи в эксплуатацию новых жилых массивов, сообщили ранее азербайджанские власти. В рамках проекта "Умное село" власти обещали применение в Агалы энергосберегающих технологий. Только за шесть месяцев 2021 года на реализацию проекта "Умное село" на территории села Минсельхозу Азербайджана было выделено 10,8 млн манатов (около 6,4 млн долларов).

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские экономисты указали на возможные проблемы при переселении жителей. Мало дать людям жилье, надо обеспечить функционирование инфраструктуры и создать рабочие места, отметил, в частности, Натиг Джафарли.

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