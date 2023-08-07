Махачкалинцы потребовали реакции властей на проблему с водоснабжением

07 августа 2023, 07:59

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Жители улиц Коминтерна и 1-й Рассветной, а также поселка Шамхал в Махачкале пожаловались в соцсети, что с начала лета испытывают проблемы с водоснабжением, и что обращения к чиновникам не дают результатов. Жители других городов Дагестана посоветовали им писать жалобы федеральным властям.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Махачкалы периодически жалуются на проблему с водоснабжением. Так, 14 января 2022 года несколько десятков жителей Махачкалы вышли на акцию протеста на проспекте Ахмет-хана Султана, во время которой пожаловались на частые отключения воды.

Жители улицы Коминтерна с начала лета испытывают проблемы с водоснабжением, заявила одна из местных жительниц, сообщение которой было опубликована вечером 6 августа в Instagram-паблике* tut.dagestan.

"Пишу вам от лица жителей улицы Коминтерна, которая находится в центре нашей столицы. С начала лета мы испытываем перебои с подачей воды, но если в июне она шла хотя бы ночь тонкой струйкой, то вот уже две недели она не поступает совсем. 30 семей с детьми, инвалидами, стариками. Мы вынуждены носить воду с соседних улиц. Горводоканал не реагирует на наши звонки, заявления, жалобы. Если такая ситуация продлится до зимы – наши трубы лопнут, и мы останемся и без отопления в том числе", – сказано в публикации.

Этот пост Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 07.55 мск 7 августа набрал 362 отметки "нравится" и 21 комментарий. Часть их авторов пожаловалась, что у них та же проблема.

"Каждый день отключают воду на Сепараторном", – написала ilmugayt.agaeva.

"В поселке Шамхал то же самое. В летнее время отключают воду, дают в 6 утра на час максимум, и опять отключают. Горводоканал переводят на администрацию поселка, администрация не может выявить причину. Как так вообще? Куда можно обратиться с этим вопросом? Летом без воды. Выполняйте ответственно свою работу, те кто сидят на креслах под кондиционерами в жару", – потребовала djanarslanovaaa.

"На 1-й Рассветной тоже самое", – отметил пользователь s_m_a_m_h_a.

"За то на автомойках она напором идёт. Разве разрешено на такой маленький город столько автомоек? У них там насосы, а у нас воды всё меньше и меньше", – обратила внимание alibekova_leila.

На проблему с водоснабжением пожаловались жители и других городов Дагестана. "В городе Дагестанские Огни та же проблема, каждодневное отключение воды", – написала milana_ganievna.

"Избербаш, то же самое. В нашем районе нет вообще воды в последнее время", – подчеркнул пользователь platki_05__.

"В Дербенте такая же история. В прошлом месяце 10 суток без воды сидели, сейчас уже 4 сидим", – отметила в 18.00 мск 6 августа aminaamina3544.

Еще одна часть комментаторов раскритиковала чиновников. "Куда смотрят наши чиновники, ответственные лица? 21-й век и еще столица", – возмутилась akhmedkhanova_91.

"Самый действенный способ написать на сайт Путина. Все остальное просто бесполезно", – считает kitchen_club_by_tiana.

"Пишите в прокуратуру и Путину. На нас только так обратили внимание", – посоветовал пользователь tori_cake_.

На 07.55 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно жалоб местных жителей на перебои с подачей воды.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Он попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал глава Дагестана Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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