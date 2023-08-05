Танкер поврежден на подходе к Керченскому проливу из-за атаки дрона

05 августа 2023, 12:38

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Российский танкер "Сиг" получил пробоину в правом борту в результате атаки украинского морского дрона, когда находился в одном из районов грузового порта "Кавказ".

В результате атаки, предположительно, украинского морского дрона танкер "Сиг" получил пробоину вечером в пятницу на южном подходе к Керченскому проливу.

"Оперативным дежурным Росморречфлота в 00:28 мск 05.08.2023 <...> получено донесение о том, что танкером "Сиг" в 23:20 мск 04.08.2023 получена пробоина в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение пресс-службы Росморречфлота.

В результате атаки никто из экипажа судна, который состоит из 11 человек, не пострадал, танкер остался на плаву. В район инцидента были направлены суда Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Морспасслужба", сказано в сообщении.

Судно было атаковано, когда находилось в одном из районов грузового порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края. Удар пришелся в моторный отсек и насосное отделение, сообщил Telegram-канал "Baza".

Танкер "Сиг" принадлежит санкт-петербургской судоходной компании "Транспетрочарт", уточнили "Ведомости".

"Кавказский узел" также писал, что утром 4 августа в акватории Новороссийска произошли взрывы. По словам очевидцев, в море загорелся. а затем взорвался неизвестный объект. В акватории Новороссийска отражена атака украинских безэкипажных катеров на военную базу, заявило Минобороны. В порту Новороссийска был введен временный запрет на движения судов, позже ограничения были сняты.

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