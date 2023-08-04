Взрывы произошли в море около Новороссийска

04 августа 2023, 06:48

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В акватории Новороссийска произошли взрывы, сообщили в диспетчерской службе. По словам очевидцев, в море загорелся. а затем взорвался неизвестный объект.

Взрывы произошли в акватории Новороссийска и села Мысхако, данные об этом переданы в специальные службы, сообщила оператор диспетчерской службы "112". "Информация вся передана в спецслужбы, разбираются… обращения были", - приводит сегодня ее слова РИА Новости.

Жители Новороссийска сообщили, что около 5 мск заметили в море объект, который сначала загорелся, а после взорвался. По их словам, от взрыва сработали сигнализации автомобилей и "задрожали дома", информирует в своем телеграм-канале издание "Блокнот Новороссийск".

"Кавказский узел" писал, что 31 мая на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

28 мая оперштаб Кубани сообщил, что несколько неустановленных беспилотников были сбиты при попытке приблизиться к нефтеперератывающему заводу в поселке Ильский. Ранее, 4 мая, на территории этого завода произошел пожар. Источник в экстренных службах сообщил тогда, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника. Еще один пожар произошел на территории этого же завода 5 мая. По данным источника в экстренных службах, пожар также произошел из-за атаки беспилотника.

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