Запрет на движение судов в порту Новороссийска отменен

04 августа 2023, 12:52

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Снят запрет на движение судов в порту Новороссийска, введенный после взрывов.

Как писал "Кавказский узел", взрывы произошли сегодня в акватории Новороссийска, сообщили в диспетчерской службе "112". Горожане рассказали, что около 5 мск заметили в море объект, который сначала загорелся, а затем взорвался. Минобороны заявило, что в акватории отражена атака украинских безэкипажных катеров на военную базу.

Запрет на движение судов в порту Новороссийска снят с 10.39 мск, сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

"КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 и постановку следующего танкера под загрузку. На ВПУ-2 продолжает осуществляться погрузка танкера", - цитирует пресс-службу "Интерфакс".

Инфраструктура консорциума не повреждена, отгрузка нефти продолжалась, но был установлен временный запрет на движение судов в порту Новороссийска, сообщили в КТК.

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