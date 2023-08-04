Атака украинских катеров названа причиной взрывов в Новороссийске

04 августа 2023, 07:28

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В акватории Новороссийска отражена атака украинских безэкипажных катеров на военную базу, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", взрывы произошли сегодня в акватории Новороссийска, сообщили в диспетчерской службе "112". Горожане сообщили, что около 5 мск заметили в море объект, который сначала загорелся, а затем взорвался.

Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске, сообщает со ссылкой на Минобороны ТАСС.

В порту Новороссийска введен временный запрет на движения судов, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме. "Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", - цитирует заявление компании РИА Новости.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.