04 августа 2023, 07:28

Атака украинских катеров названа причиной взрывов в Новороссийске

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В акватории Новороссийска отражена атака украинских безэкипажных катеров на военную базу, заявило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", взрывы произошли сегодня в акватории Новороссийска, сообщили в диспетчерской службе "112". Горожане сообщили, что около 5 мск заметили в море объект, который сначала загорелся, а затем взорвался.

Российские корабли отразили атаку двух украинских безэкипажных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске, сообщает со ссылкой на Минобороны ТАСС.

В порту Новороссийска введен временный запрет на движения судов, сообщили в Каспийском трубопроводном консорциуме. "Отгрузка нефти осуществляется в штатном режиме на пришвартованные танкера. Повреждения инфраструктуры КТК отсутствуют", - цитирует заявление компании РИА Новости.

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Примечание:

"Угроза ракетной атаки привела к сбоям в движении на Крымском мосту", "Минтранс отчитался о возобновлении движения по Крымскому мосту", "Открыто движение машин по восстановленной части Крымского моста".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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