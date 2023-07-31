31 июля 2023, 20:32

Военный из Астраханской области погиб на Украине

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Павел Харин погиб на Украине сообщила администрация Ахтубинского района. С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель там как минимум 171 военного из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Вихров стал 170-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Павел Харин 15 июля погиб в военной операции на Украине. Он похоронен в поселке Нижний Баскунчак, Харину был 41 год, сообщила сегодня администрация Ахтубинского района в своем Telegram-канале

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 171 военного из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 20.30 мск 31 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2323 бойцов с юга России, в том числе 1212 - СКФО и 1111 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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