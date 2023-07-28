28 июля 2023, 17:14

Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине

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Михаил Вихров погиб на Украине, сообщили власти Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 170 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Стрельцов, Иван Пономарев, Анатолий Степкин и Анарбек Нургазиев погибли на Украине, общее число военных из Астраханской области, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 169.

Рядовой Михаил Вихров, призванный на службу в рамках частичной мобилизации, погиб на Украине, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов. Вихров - уроженец поселка Бузан, после школы он окончил Астраханский колледж вычислительной техники, затем был призван на службу в армию. В октябре 2022 года Михаил Вихров был мобилизован, служил помощником гранатометчика в мотострелковом полку. Ему было 35 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале Бисенова. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 170 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 17.00 мск 28 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2313 бойцов с юга России, в том числе 1211 - СКФО и 1102 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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