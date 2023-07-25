25 июля 2023, 15:08

Четыре военных из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Андрей Стрельцов, Иван Пономарев, Анатолий Степкин и Анарбек Нургазиев погибли на Украине, сообщили власти Ахтубинского и Харабалинского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 169 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Альберт Джетенов стал 165-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В поселке Верхний Баскунчак похоронен погибший в зоне военной операции на Украине старший сержант Андрей Стрельцов. Он проходил военную службу по контракту. Ему было 42 года, сообщила администрация Ахтубинского района 24 июля в своем Telegram-канале.

Также похоронены погибшие в ходе военной операции на Украине Иван Пономарев и Анатолий Степкин, призванные на службу в рамках частичной мобилизации. 29-летний Пономарев похоронен в селе Сокрутовка, а 36-летний Анатолий Степкин - в селе Пироговка, указано в другом сообщении районной администрации, опубликованном в тот же день

Анарбек Нургазиев из села Харабали погиб на Украине, сообщила администрация Харабалинского района 23 июля в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 168 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 14.30 мск 25 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2306 бойцов с юга России, в том числе 1207 - СКФО и 1099 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Девять военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Ростовский казак погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине военный из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 июля 2023, 14:26

25 июля 2023, 14:11

25 июля 2023, 14:03

25 июля 2023, 13:24

25 июля 2023, 12:58

  • Увольнение директора Дома культуры возмутило станичников в Кабардино-Балкарии

    Власти станицы Котляревская в Майском районе Кабардино-Балкарии уволили Татьяну Тарасову с должности директора Дома культуры за то, что она не сдала декларацию о доходах. Местные жители начали сбор подписей в ее поддержку. Тарасова известный в районе человек, она сделала вклад в развитие местной культуры, а ее профессиональные достижения отмечены наградами, подчеркнули станичники.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи