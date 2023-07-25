Четыре военных из Астраханской области убиты на Украине

25 июля 2023, 15:08

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Андрей Стрельцов, Иван Пономарев, Анатолий Степкин и Анарбек Нургазиев погибли на Украине, сообщили власти Ахтубинского и Харабалинского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 169 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Альберт Джетенов стал 165-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В поселке Верхний Баскунчак похоронен погибший в зоне военной операции на Украине старший сержант Андрей Стрельцов. Он проходил военную службу по контракту. Ему было 42 года, сообщила администрация Ахтубинского района 24 июля в своем Telegram-канале.

Также похоронены погибшие в ходе военной операции на Украине Иван Пономарев и Анатолий Степкин, призванные на службу в рамках частичной мобилизации. 29-летний Пономарев похоронен в селе Сокрутовка, а 36-летний Анатолий Степкин - в селе Пироговка, указано в другом сообщении районной администрации, опубликованном в тот же день

Анарбек Нургазиев из села Харабали погиб на Украине, сообщила администрация Харабалинского района 23 июля в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 168 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 14.30 мск 25 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2306 бойцов с юга России, в том числе 1207 - СКФО и 1099 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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