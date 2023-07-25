25 июля 2023, 11:19

Житель Икрянинского района убит в ходе СВО

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Альберт Джетенов погиб в ходе военной операции, сообщили власти Икрянинского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 165 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 июля стало известно, что на Украине погибли Николай Трошкин и Илья Негирев. На эту дату была официально подтверждена гибель в ходе специальной военной операции как минимум 164 жителей Астраханской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель села Светлое Альберт Джетенов, сообщил 24 июля в своем Telegram-канале директор Центра соцподдержки населения Икрянинского района Никита Остроухов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 165 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Четыре жителя Астраханской области убиты на Украине", "Два уроженца Астраханской области погибли на Украине", "Уроженец Черноярского района убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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