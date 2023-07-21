Власти сообщили о гибели на Украине двух военных из Астраханской области

21 июля 2023, 14:58

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Николай Трошкин и Илья Негирев погибли на Украине, сообщили власти Ахтубинского и Харабалинского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 164 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Санал Дондуков стал 162-м военным из Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Власти Ахтубинского района сообщили сегодня о гибели на Украине контрактника Николая Трошкина. С 2015 года он служил в российской армии. В ходе специальной военной операции сержант Трошкин был командиром самоходной артиллерийской установки. Ему было 29 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Игорь Негирев 8 мая погиб в ходе военной операции на Украине, он похоронен в селе Селитренное, сообщила администрация Харабалинского района. Ему было 45 лет, на военную операцию на Украине педагог дополнительного образования Игорь Негирев отправился добровольно, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 10 июля.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 164 военных из Астраханской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.00 мск 21 июля сообщили о гибели на Украине не менее 2275 бойцов с юга России, в том числе 1205 - СКФО и 1069 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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