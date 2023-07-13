Житель Лиманского района погиб на Украине

13 июля 2023, 06:47

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Санал Дондуков погиб на Украине, сообщили власти Лиманского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 162 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 июля стало известно, что на Украине погиб житель Володарского района Нурлыбек Утепаев. Он стал, по меньшей мере, 161 жителем Астраханской области, чья гибель во время специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время спецоперации на Украине погиб мобилизованный Санал Дондуков из села Зензели, сообщила 11 июля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Лиманского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 162 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.